Lista jornada 10 de la Liga Municipal de Futbol.

Con un total de 18 juegos dará inicio la décima jornada de la Liga Municipal infantil y juvenil de la temporada 2021 en los campos de Reino Mágico y el complejo de futbol La Panchita.

En primer lugar, las acciones darán inicio este viernes en el parque deportivo Reino Mágico, en el campo 1 a las 16:00 se enfrentaran Zorritos Atlas en contra Atlas FC. A las 17:00 Halcones EFAIJ en contra Atlético Chivería. Posteriormente a las 18:00 Sporting club Tejeria vs Escualos Kids los tres encuentros son de la categoría biberón. Y a las 19:00 Sporting club de Tejeria se medirá en contra Escualos Kids en la categoría infantil BB del grupo B.

En consecuencia las acciones continuarán en el campo 2-A , a las 17:00 con el juego C.D.F en contra EFSA camaroncitos de Alvarado. En la categoría infantil B, juego pendiente de la jornada 6.

Por lo tanto en el Campo 2-B a las17:00 se enfrentarán EFSA camaroncitos de Alvarado contra deportivo Xana de la categoría infantil BB del grupo B.

En el campo 2 a las 18:00 Pachuca Veracruz se vera cara a cara con Deportivo Xana (doble jornada). En la categoría infantil A juego pendiente de la jornada 9.

Mientras tanto en el complejo de futbol la panchita a las 17:30 se llevará a cabo el encuentro Juárez Libertadores contra CAR del Puerto en la categoría Juvenil C juego pendiente de la jornada uno.

El sábado 29 de junio continuarán las acciones de la jornada 10 en los campos de Reino Mágico. A las 10:00 en el campo 2 Escuela Tiburones Rojos LMF en contra Halcones EFAIJ en la categoría infantil A del grupo B.

Además el domingo 30 en Reino mágico se llevará a cabo a las 9:00 en el campo 2 (campo1) Tuzos oro se enfrentará con Atlas FC en la categoría infantil B del grupo B.

En el campo 2 a las 10:00 jugarán Tuzos Oro Veracruz en contra Deportivo Xana de la categoría infantil A del grupo B. 1:30 el Atlético Logroñés se enfrentará a las selección de Tarimoya en la categoría juvenil B. 13:00 Huracanes FC VS Selección Tarimoya en la categoría juvenil C juego pendiente de la jornada 9. Y a las 14:40 se llevará a cabo el duelo Atlas FC en contra Leones HDR de la categoría juvenil C.

Mientras que en el complejo de futbol la panchita en el campo 2 a las 12:00 se medirán CAR Tiburón contra Delfines de Xalapa de la categoría juvenil A. A las 13:30 CAR tiburón VS centro de formación Cachorros de la categoría juvenil B juego pendiente de la jornada 3.

Finalmente, en el campo 3 del complejo de futbol la panchita a las 12:00 los Rayados CRS jugara en contra Académicos buena vista en la juvenil C juego pendiente de la jornada uno. Y a las 13:40 Atlético Chivería se medirá en contra Académicos buena vista en la categoría juvenil B.

