Lista delegación veracruzana para el Regional de Atletismo.

La integran 193 deportistas de 26 municipios. Competirán del 18 al 22 de Abril en Mérida, Yucatán.

Una delegación de 193 atletas de 26 municipios del estado representará a Veracruz en el Macro Regional de Atletismo que se celebrará del 18 al 22 de abril en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Después de concluir el Campeonato Estatal de Atletismo Veracruz 2022, donde casi 500 deportistas buscaron un lugar para el Macro Regional, la Asociación Veracruzana de Atletismo a cargo de Vicente Lunagomez en coordinación con el Instituto Veracruzano del Deporte, dan a conocer la lista oficial de quienes representarán a Veracruz en su camino hacia los Juegos Nacionales CONADE 2022 con sede en Sonora.

De esos 193 deportistas, la delegación de Xalapa es la más numerosa con 45 representantes, 21 en la rama femenil y 24 en la varonil, en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 años; Acayucan aportó 29, 21 en la femenil y 8 en la varonil; Boca del Río con 26, con 9 en la femenil y 17 en la varonil; Minatitlán con 19, 11 en la rama femenil y 8 en la varonil; Coatepec lleva 5 en la rama femenil y 6 en la varonil para un total de 11, y Orizaba aporta una decena de atletas, 7 mujeres y 3 varones.

Además de los municipios antes mencionados, Actopan, Álamo, Alvarado, Banderilla, Coatzacoalcos, Cuitláhuac, Córdoba, Jaltipan, Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Sayula, Tierra Blanca, Tlalixcoyan, Veracruz y Xico aportaron atletas a la Selección de Veracruz que participará en el Macro Regional de Atletismo.

Las pruebas en las que participarán los veracruzanos son: 80 metros Vallas, Salto de Altura, Lanzamiento de Martillo, Lanzamiento de Bala, 400 metros planos, 400 metros Vallas, Salto Triple, Lanzamiento de Jabalina, Heptatlón, 10,000 metros Marcha, 5000 metros planos, 80 metros planos, 100 metros Vallas, 600 metros planos, 1500 metros planos, Lanzamiento de Disco, Salto de Longitud, 3000 metros Marcha, 2000 metros con obstáculos, 5000 metros marcha, 3000 metros con obstáculos, 800 metros planos, Salto con Garrocha, 110 metros Vallas, 200 metros planos, 300 metros planos.

El Macro Regional de Atletismo se llevará a cabo del 18 al 22 de abril del presente año en la ciudad de Mérida, Yucatán en donde estarán presentes, además de Veracruz, deportistas de los estados de Puebla, Oaxaca y la UNAM, por parte de la Zona VII, así como Tabasco, Campeche y Yucatán, por la Zona VIII.

