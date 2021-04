Lista cuarta jornada de la Liga Amateur de Futbol Veracruz.

Javier Tello / El Dictamen.

Con paso firme continúan las acciones del Torneo de Apertura de la Liga Amateur de Futbol Veracruz brindando cada semana excelentes partidos.

A lo largo de estas tres semanas pasadas los organizadores han destacado el aumento de nivel de competencia entre los equipos participantes.

Asimismo han puesto de manifiesto el compromiso de la directiva de la liga en mantener las visorías durante los partidos para detectar alguna situación anómala.

Situaciones que los mismos jugadores y delegados de equipos reportan, así como las que los visores detectan previo, durante o posterior a los encuentros.

Esta pasada jornada la tabla de posiciones cerró con 3 equipos en el liderato con 9 puntos encabezado por Solumex Buenavista, y seguido de cerca por Amigos Tax Dos Lomas y CPV.

De igual forma 3 equipos con 6 puntos acumulados con el equipo Cedral encabezando esta lista.

Además 1 solo equipo con 5 puntos que corresponde a CDI, y 2 más con 4 puntos que encabeza Atlético Río Medio.

7 equipos más se mantienen en la lucha por superar los 3 puntos acumulados hasta ahora, y cuya lista encabeza Real Same FC.

Y en la parte baja de las posiciones aparecen Aries FC con 1 solo punto acumulado y Atlético La Tuna sin lograr todavía acumular.

Sin embargo se prevee para esta siguiente jornada que las posiciones se muevan de forma notoria pues varios de los equipos han repuntado sorpresivamente.

La actividad para la cuarta jornada a celebrarse el domingo 18 de abril será la siguiente:

Campo JR, 8:00 horas Remes FC vs Mixtequilla, las 10:00 horas Real Same FC vs Volcanes, y a las 12:00 horas Atlético Río Medio vs Solumex Buenavista.

Campo la Quinta, 8:00 horas CDV vs Galácticos, 10:00 horas CPV vs Diablos de Mamakas, y 12:00 horas Cedral vs Amigos Tax Dos Lomas.

En el campo el Hatillo se celebrerá un solo encuentro, a las 10:00 horas Deportivo Unión vs Ortiz Rubio.

En el Campo Antorcha Campesina también un solo partido, a las 10:00 horas Chivas vs Atlético La Tuna.

Y en el Campo Suterm a las 8:00 horas Ñorri Sección 141 vs Aries FC.

