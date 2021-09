Lionel Scaloni lamenta la aparición de Anvisa en el juego ante Brasil. Lionel Scaloni lamentó la irrupción de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en el juego entre Brasil y Argentina, lo que llevó a su suspensión tras seis minutos disputados. El estratega de la Albiceleste indicó que no era el momento para llevar a cabo una operación de este calibre y señaló que todos querían formar parte de una fiesta futbolística.

“Me pone muy triste. Yo no busco ningún culpable. No era el momento para hacerlo… Tenía que ser una fiesta para todos con los mejores del mundo y termina en esto. No encuentro palabras”, dijo el director técnico argentino en entrevista exclusiva con TyC Sports.

Scaloni reveló que salió en defensa de sus seleccionados al conocer que querían deportar a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por violar las restricciones sanitarias de Brasil.

“Como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que se los quieren llevar o deportar teníamos que hacer algo. El delegado de Conmebol me dijo que nos vayamos al vestuario”, añadió Lionel.

Finalmente, Scaloni aseguró que Argentina resultó “damnificada” por la operación realizada por Anvisa de manera sorpresiva, ya que deseaban jugar ante Brasil, en el primer partido oficial entre ambas naciones desde que la Albiceleste venció 1-0 al Scratch du Ouro en la final de la Copa América 2020.

Tras la interrupción del partido, la Conmebol informó que el juego fue suspendido de manera definitiva y anunció que será la FIFA la encargada de tomar una determinación en torno del juego, así como posibles sanciones por lo acontecido en la cancha del Neo Química Arena.

