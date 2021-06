Lionel Scaloni aplaude decisión de concentrarse en Argentina durante la Copa América. Argentina recibió un permiso especial de la Conmebol para no quedarse en Brasil durante la Copa América, ante el temor de un posible contagio de COVID-19, lo que generó tranquilidad al interior de la Albiceleste, según declaró Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina.

[#SelecciónArgentina🇦🇷] Lionel Scaloni, entrenador de la "Albiceleste"



🎙️"Hacer base en el predio de Ezeiza durante la #CopaAmérica🏆 va a ser importante, nos transmite tranquilidad"



▶️¿Creés que el conjunto nacional correrá menos riesgo del COVID-19 al no hospedarse en Brasil? pic.twitter.com/9IBR56Lxhh — Gambeta (seguí cuidandote😷🧼) (@GambetaLP) June 7, 2021

“Lo primero que dijimos era hacer base en el predio (de Ezeiza, al sur de Buenos Aires) y se autorizó, para nosotros eso es una tranquilidad, lo que pasa a partir de ahora ya no será decisión nuestra”, dijo el entrenador en conferencia de prensa, tras el espaldarazo de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) a la sede de este torneo.

🇦🇷🏆 #CopaAmérica | #Scaloni



"Hacer base en Ezeiza transmite tranquilidad", aseguró Scaloni



El entrenador de la Selección Argentina dio a entender que instalarse en Brasil era una preocupación muy importantehttps://t.co/wqMhuQXIKx pic.twitter.com/QQEJlYsjsu — Diario HOY (@diariohoynet) June 7, 2021

A pesar de la oportunidad de regresar a territorio argentino después de cada encuentro, Scaloni aseguró que aún existirá el temor por un posible contagio de coronavirus, aunque reiteró que se encuentran felices por hacer su concentración en Ezeiza.

Lionel Scaloni aplaude decisión de concentrarse en Argentina durante la Copa América aunque revela temores por un posible contagio

“Lo que pase a partir de que terminen los partidos eso no te lo puedo garantizar, lógicamente estamos bastante más tranquilos por esta decisión de que podamos estar en nuestra casa, pero eso no quita que la preocupación siga estando como todas las otras selecciones. Pero bueno, el paso más importante de dónde íbamos a dormir y cuánto íbamos a girar en Brasil ya no lo tenemos”, añadió.

Lionel Scaloni se refirió sobre la posibilidad de que Argentina haga base en el predio de la AFA en Ezeiza. pic.twitter.com/xAgfVTMCr5 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2021

El domingo, Argentina confirmó su participación en la Copa América 2021, misma que iba a organizar junto a Colombia, pero que debido a diversas circunstancias terminó por perder. La Albiceleste comenzará su camino en este campeonato el lunes 14 de junio, cuando se mida ante Chile.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen