Lionel Messi agradece a Dios por el título de Argentina en la Copa América. Lionel Messi por fin pudo ganar un título con la selección mayor de Argentina y el mundo lo ha celebrado. A escasas horas de haber vencido a Brasil en la final de la Copa América, Leo agradeció a Dios por la alegría de haber obtenido el campeonato y aseguró que este momento se lo tenía “guardado”.

LIONEL MESSI: "La verdad que esto es una locura. No había mejor momento que este. La felicidad es inmensa, sabía que en algún momento se iba a dar". pic.twitter.com/IiV3xovHjE — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2021

“Estoy agradecido con Dios por darme este momento contra Brasil en la final y en su país. Creo que me estaba guardando este momento. Es una locura, no puedo explicar la alegría que siento, tantas veces he tenido que irme triste, sabía que eso tenía que cambiar en algún momento, no había mejor momento”, declaró Messi a la prensa.

Leo aseguró que confiaba en sus compañeros y en la posibilidad de poner fin a su sequía con la Albiceleste. “Tenía mucha fe en este grupo, que se ha ido fortaleciendo desde la última Copa América. Fuimos un grupo que siempre mira hacia adelante”, añadió.

Finalmente, el rosarino dedicó el título a toda su familia, con quien compartió un momento que se volvió viral al término del juego. “He soñado con esto muchas veces. Se lo dedico a mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, que han sufrido tanto como yo o peor en el pasado”, concluyó.

Argentina venció 1-0 a Brasil y obtuvo su primer título de la Copa América en 28 años. Ángel Di María marcó el gol del campeonato y permitió a la Albiceleste celebrar su cetro en el mítico estadio Maracaná.

