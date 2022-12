LIONEL, CERQUITA DEL OLIMPO.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Todo quedó definido. De las 206 selecciones que iniciaron eliminatorias rumbo a Qatar 2022, quedan dos: por un lado, Francia; por el otro, Argentina.

Hablar de los galos es soltar cumplidos de lo que ha sido el combinado nacional con mayor desarrollo en la época moderna del futbol. Se ha visto un ascenso meteórico. Y mientras las críticas hacia la primera división de Francia no cesan, siguen produciendo más talento que cualquier otro país en el planeta. Ganaron el Mundial hace cuatro años en Rusia y, debido a bajas por lesión, a Qatar llegaron sin el mediocampo clave de aquella ocasión, Pogba y Kanté; y el balón oro de este año, Karim Benzema. Pese a todo, son favoritos para firmar el primer bicampeonato del mundo desde que lo consiguió Brasil en 1962.

Los de Scaloni son algo más, no son tan técnicos o talentosos como los franceses, su aparato defensivo no es tan fuerte y ofensivamente no gozan de tantas variantes, pero tienen un motivo: Messi. Hay ‘pibes’ como Enzo Fernández o Julián Álvarez que, además de ser unos cracks mundiales, crecieron viendo a Lionel Andrés escribir grandes glorias en clubes, pero caer en selección. Seguramente lloraron desde casa en aquella dolorosa derrota ante Alemania en 2014. Más que por conseguir la tercera estrella de Argentina, quieren arropar a su ídolo para que consiga lo que muchos consideran que el futbol le debe. Es su última oportunidad.

No es sólo el tema de la motivación, porque la misma pulga lo ha dicho en entrevistas: el futbol no se gana poniendo garra. Estamos viendo en esta edición de la Copa del Mundo a la selección mejor construida que le ha tocado al diez. En lugar de jugar para él, Scaloni ha formado un esquema que funciona bien por sí mismo y le suma a Messi para potencializar las capacidades del equipo y de cada uno de los que lo conforman.

Y Lionel Andrés lo sabe. Y está respondiendo. La versión que está mostrando en esta copa es una sonrisa al deporte. Se muestra encarador, con sangre, futbolísticamente en su mejor nivel y como un líder absoluto. Nunca lo habíamos visto tan provocativo y con tanta personalidad. Muchos le llaman el Messi Maradoniano. Seguramente Diego lo está acompañando en cada paso desde arriba y le otorgó todas esas cualidades que por mucho tiempo le habían reprochado no tener.

Es hasta parecido a una película, en la que el héroe ha llegado al punto máximo de su desarrollo de personaje y es momento de afrontar la batalla final. Tiene a su ejército y, como en toda producción del cine fantasioso, el público quiere que el bueno gane. Pero siempre hay un villano. Y a Messi no le pudo tocar uno mejor que Kylian Mbappé.

Joven, egocéntrico y con malicia, pero con mucho talento y capacidad: ese es Kylian Mbappé Lottin. También tiene a los suyos. Antoine Griezmann es su mejor aliado y quizá el jugador más determinante de Qatar 2022; poco se habla de sus roles box-to-box que lo mantienen como el equilibrio y la base de Les Bleus. Otro es Olivier Giroud que, con sus 36 años encima, se acaba de convertir en el máximo anotador histórico del combinado. Y pordría seguir: Lloris bajo los tres palos, Konaté en la central, Tchouaméni en el medio sector y realmente cada espacio del campo está cubierto por un nombre de la élite.

Se resume a esto: es el último capítulo de la última película de la mejor saga que se ha escrito en la historia del futbol. Lionel está tocando la puerta del olimpo, a la espera de su santificación. Pelé y Maradona lo aguardan.

La cita con la historia es este domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

De este lado del mundo, específicamente para el horario del centro de México, es a las nueve de la mañana. A preparar botanas y bebidas desde muy temprano.

Más en Twitter: @carloslgtzdev.

LIONEL, CERQUITA DEL OLIMPO.

Croacia con dos dudas para enfrentar a Marruecos

Fernando Santos deja de ser el DT de Portugal

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ