Lineker elogia a Jiménez. Gary Lineker, legendario delantero británico, elogió el rendimiento de Raúl Jiménez quien fue pieza clave en la remontada del Wolverhampton ante el Manchester City.

“No estoy seguro de que Jiménez obtenga los aplausos que merece. Excelente centro delantero“, escribió el inglés en Twitter.

Not sure Jimenez gets the plaudits he deserves. Terrific centre forward.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 27, 2019