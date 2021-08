Lillini se molesta en conferencia tras derrota de Pumas.

Andrés Lillini director técnico de los Pumas de la UNAM, explotó en conferencia de prensa tras la derrota que sufrieron en casa ante San Luis, por marcador de 3-1, luego que un reportero le preguntó si prefiere jugadores extranjeros que canteranos en la cancha.

Molesto el estratega dijo que “no hago diferencia entre extranjeros y fuerzas básicas, no voy a aceptar algo en contra de los futbolistas, porque hoy Favio (Álvarez) entra y lo hace bien, ustedes dividen para dañar, pero no lo voy a tolerar. Me parece fuera de lugar la pregunta. No hay diferencia, están sentados en la banca y nunca he jugado con más extranjeros que mexicanos, y he debutado muchos chicos de fuerzas básicas”.

En consecuencia, el argentino, las dos derrotas consecutivas de Pumas y el empate con Atlas deben revertirse y confía en la capacidad de su equipo, pero dejó claro que si no lograra levantarlos se iría.

“Sacarlo adelante rápidamente, sigo confiando en que los futbolistas lo pueden hacer, estoy convencido y si no, doy un paso al costado, estoy para no ocasionar ningún problema. Estoy convencido que lo pueden hacer, si no, se complica para la próxima semana que son tres jornadas seguidas”.

Por lo tanto destacó sentirse triste al ver que sus delanteros fallan oportunidades de gol. Pero no niega que Pumas se entrega en la cancha y destaca que el verdadero aficionado universitario se siente representado por esa entrega en la Liga BBVA MX.

Finalmente, el DT felino dijo dijo que “me sentiría representado por lo que quieren hacer dentro del campo, no por el resultado”.

“Si estoy en la tribuna y dejan todo en la cancha como hoy y los partidos anteriores, a mí me gustaría verlos. Así es el verdadero aficionado de Pumas, pero hay que revertir estos resultados”.

