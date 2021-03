Lillini considera que Pumas pudo vencer a Cruz Azul.

El técnico español resalta el caracter de sus jugadores que cayaeron en CU.

Andrés Lillini no quiso hablar del VAR y del arbitraje luego de la derrota de Pumas 0-1 con Cruz Azul gracias a un penal marcado en tiempo de compensación. El entrenador destacó el trabajo de sus jugadores, el planteamiento táctico y la evolución de los canteranos universitarios.

“La percepción es de desigualdad (sobre el VAR), tengo que evaluar si estoy o no para estas cosas, estas situaciones me sacan mucho porque uno viene coordinando un grupo en un partido que podíamos haber ganado, es frustrante, me siento decepcionado. La cara la pongo yo por los jugadores que están con una amargura terrible”, arrancó en conferencia de prensa aclarando que no le gusta hablar del arbitraje.

“Muy mal, muy triste, hicimos un partido desde lo estratégico y lo táctico muy bueno, acertado en todo, al final uno lo planea y los futbolistas lo llevan a cabo, lo hicimos de forma óptima para romper un circuito en media cancha y lo hicimos muy bien.

“Decían que éramos un equipo muy inferior y el partido fue parejo, las tres llegadas que tuvieron fueron por errores nuestros. (Cruz Azul) es el mejor plantel de la Liga BBVA MX , lo pudimos haber ganado y es un sabor muy malo. No vi que fuera penal y bueno luego no puedo hablar porque sino la federación me multa.

“El camino es otro a diferencia del año pasado, el objetivo es el mismo. Con toda razón es muy difícil llegar a los primeros lugares numéricamente, sería una fantasía. Nos tenemos que meter al repechaje, queda un partido vital por la jerarquía del rival. A medida que las fechas se van terminando te van quedando más lejos las cosas. Ojalá podamos sostener lo que hicimos esta noche, creo que así el equipo tiene menos chances de perder”.

Lillini considera que Pumas pudo vencer a Cruz Azul.

Finalmente cerró destacando a los canteranos.“Estoy convencido que lo pueden hacer porque juegan porque no lo hacen mal. No te olvides de Érick Lira, debe ser el mejor novato que va al sub 23 con tres años menos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen