Light the Sky, el sencillo del Mundial Qatar 2022.

Rinde homenaje al arbitraje femenil. El videoclip celebra a las primeras jueces que estarán en la Copa del Mundo.

Interpretada por un cuarteto femenino compuesto por Balqees, Nora Fatehi, Manal y Rahma Riad; quienes forman parte de las cantantes más famosas de la zona árabe. Este sencillo, junto con su video musical rinden homenaje a las primeras árbitras que participarán en el Mundial masculino.

“En el evocador y vanguardista videoclip de la canción también aparecen las seis árbitras que estarán presentes en el torneo, a fin de celebrar su revolucionaria inclusión en la primera Copa Mundial de la FIFA celebrada en Oriente Medio”, resaltó el comunicado del certamen.

Dentro de las jueces que tendrán actividad dentro de Qatar 2022 estará la mexicana Karen Janet Díaz, quien se desempeñará como asistente y actualmente ejerce su labor dentro de la Liga MX.

De esta manera, ‘Light the Sky’ se suma junto a ‘Hayya (Better Together)’, ‘Arhbo’ y ‘The World is Yours to Take’, como parte de la banda sonora que se ha creado para la Copa del Mundo.

