Liga Veracruzana de Natación ajusta su temporada 2020.

Javier Tello / El Dictamen.

Debido a la actual situación de Pandemia, los deportes acuáticos han tenido que realizar cambios y ajustes en sus programas y eventos del año en curso.

Es por ello que la Liga Veracruzana de Natación (LNV) en su temporada 2020 llevó a cabo la suspensión temporal de lo que es el inicio del Circuito Estatal.

La idea es que una vez pasada la contingencia sanitaria por el Covid-19 o coronavirus, se abra la campaña acuática en la ciudad de Minatitlán, Veracruz.

Fue Juan Carlos Ramos Martínez, vicepresidente de la LNV, quien informó de los ajustes de la temporada de este año tomados por el Consejo Directivo.

Juan Carlos Ramos Martínez comentó que “debido a que el país está viviendo la pandemia de Coronavirus la LVN sigue las indicaciones del gobierno”.

“Esperemos vernos en los eventos correspondientes. Gracias a todo el apoyo que la Liga Veracruzana de Natación tiene, seguirá adelante”, destacó.

“El deporte no puede parar, seguiremos trabajando para el desarrollo del deporte estatal, que esté bien todo, y esperemos pronto vernos en los eventos”, agregó el vicepresidente de la LVN.

El Consejo Directivo de la LVN, que orilló las decisiones tomadas está integrado por el Licenciado de Educación Fisica (LEF), Miguel Ángel Martínez Rodríguez, titular. Así como de Antonio Bouchez Virgen, secretario del circuito.

Ahora no queda más que esperar, ya que no solo el deporte acuático está detenido, sino todas las actividades, no nada más a nivel puerto o de la zona conurbada. Sino a nivel nacional, internacional, mundial.

