Liga Oropeza ya tiene coordinador de selecciones.

La Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González anunció que oficialmente a partir del próximo lunes pone en marcha el trabajo de las selecciones que habrán de competir en los campeonatos estatales convocados por el Sector Amateur a partir el mes de junio.

La primera decisión del presidente de la Liga Oropeza, Aurelio Guerra Grajales, fue nombrar a Manuel Hernández, de la organización Charales, como el coordinador de selecciones, mismo quien deberá estar pendiente de las necesidades de los diferentes combinados.

Manuel Hernández debe ser, en resumen, el puente entre los entrenadores y el presidente de la Liga Oropeza. Así como de igual forma tendrá bajo su responsabilidad toda la logística de entrenamientos y participaciones en los diferentes campeonatos estatales, así como en los nacionales en donde se logre la calificación.

El nombramiento se llevó a cabo la mañana de este martes en donde estuvieron como testigos los entrenadores de las distintas categorías ya asignados con antelación por Aurelio Guerra Grajales.

Es así como se confirmó, bajo este mismo marco, a Erick Manitas, de la Escuela Chivas Veracruz, como entrenador de la selección Sub 9; Carlos Carús Docal, de organización Charales, tendrá bajo su batuta la selección Sub 11; Irving Morales, de CEFOR Palmitas, tendrá a su cargo la Sub 13.

Javier Ramírez, de Academia Delfines Veracruz, será responsable de la Sub 15; Reynaldo Martínez, de la organización Legión Extranjera, dirigirá la Sub 17; mientras que la Sub 20 la toma Kevin Jiménez, de AFP, de la mano de Irving Morales.

Está pendiente por definir dos categorías, la Biberón y la Sub 7, cuyas designaciones se harán en su momento.

Por lo pronto y aunque no hay fechas precisas aún, la Asociación de Futbol del Estado de Veracruz, de la mano con el Sector Amateur. Adelantó que a partir de junio posiblemente y sin precisar fechas, se empezarían a programar los estatales en todas y cada una de las categorías, razón por lo cual el tiempo apremia para empezar el trabajo.

Hay que recordar que la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González domina el panorama en las categorías Sub 15 y Sub 17. Tras ganar los estatales y posteriormente ubicarse en sextos lugares nacionales respectivamente, en ambos casos dirigidos por Irving Morales Rodríguez.

