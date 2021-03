Liga Oropeza pone en marcha su jornada cuatro.

Con al menos cuarenta duelos en las distintas categorías, desde este viernes se puso en marcha la jornada 4 del Campeonato 2020-21 de la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González.

De acuerdo a la programación del presidente de la liga, Aurelio Guerra Grajales, las categorías pequeñas, que forman parte importante de la base piramidal de este campeonato, entran en acción.

Por ejemplo, el sábado el campo 10 de La Primavera la categoría “Biberón” tendrá una jornada maratónica: a las 9 horas, CEFOR Palmitas vs Borussia Jr; a las 10.15 horas, CEFOR Pachuca Veracruz VS Gremen Jr. FC; y finalmente a las 11.30 horas, Chelsea Veracruz vs Charales.

Asimismo, en el campo 1-A y 1-B de La Primavera, están programados enfrentamientos de la Infantil “B” y de la Infantil “BB”. En el primer campo: a las 9 horas, Chelsea Veracruz Blanco vs La Moderna de la Infantil “B”; a las 10.15 horas, Chelsea Veracruz Azul vs Atlético Vera Norte de la Infantil “B”; a las 11.30 horas, Charales FC vs Pumas Veracruz de la Infantil “BB”; mientras que a las 12.40 horas Real Jr. Veracruz vs La Moderna en la Infantil “BB”.

Mientras que en el campo 1-B de La Primavera: Tiburones Vista Mar vs Real Jr. Veracruz de la Infantil “B”; y a las 10.15 horas, Escuela Chivas Veracruz vs Pumas Veracruz en la Infantil “B”. Por cierto, en esta misma categoría abrió las acciones de este viernes Charales FC vs Club Deportivo La Pandilla en el campo azul de la Tampiquera.

El campo El Centenario, casa de Legión Extranjera-Peñarol, tendrá programación completa desde las 9 horas cuando reciba a ESFORF Spartans Antorcha en la Juvenil “B”, a las 10.40 horas contra FC Juárez Filial Veracruz (A) en la Juvenil “C”; a las 12.20 horas contra Deportivo Rivadeneyra de la Premier; y a las 14 horas ante CEFOR Pachuca Veracruz en la Juvenil “A”.

Por otro lado, de acuerdo a la información del presidente de la Liga de Desarrollo, Aurelio Guerra Grajales, el campeonato de liga de esta competencia regional se pone en marcha el fin de semana próximo.

Finalmente los equipos tanto de la Sub 19 como de la Sub 23 tienen tiempo para reorganizar sus plantillas, fichajes y adecuar detalles propios de la competencia, tanto dentro como fuera de la cancha, es decir, en aspectos administrativos.

