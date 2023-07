Liga Oropeza participa en selectivos estatales. A partir de este viernes y hasta el domingo próximo, se llevarán a cabo en Medellín de Bravo los selectivos estatales de futbol categorías 2013 y 2016, donde la Liga Oropeza tomará parte con tres representativos.

En la Categoría 2013, la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza participa con dos selecciones, el “A” cuya representación la lleva CF Porto Palmeiras y el “B”, un combinado de los futbolistas de los diferentes equipos de la categoría.

La acción en esta categoría 2013 inició el viernes en el Complejo Deportivo La Primavera, cuando la Oropeza “A” se midió a San Andrés, mientras que más temprano la Oropeza “B” hizo lo propio contra de Orizaba.

Este mismo viernes por la tarde, a las 16:00 p.m., la Oropeza “A” se enfrentará a Coatzacoalcos, mientras que la Oropeza “B” jugará contra Xalapa a las 15:15 p.m.

Para este sábado por la mañana se juega la tercera jornada, a las 09:15 a.m., Oropeza “A” vs Tuxpan, mientras que a las 08:00 a.m. horas, la Oropeza “B” vs la Municipal de Boca del Río.

Para la tarde se jugarán duelos de reclasificación, en tanto que para el domingo a las 08:00 a.m. serán semifinales y la final a las 13:00 p.m.

La selección 2016 de la Oropeza busca a partir de este próximo viernes, en el Complejo Deportivo La Primavera, coronarse monarca para acudir al nacional de la categoría.

La acción de la selección Oropeza inicia el viernes a las 09:00 a.m. ante la Liga Municipal de Boca del Río, este mismo día, pero a las 16:15 p.m., se medirá a Poza Rica.

Para el sábado, la Oropeza cierra ronda de grupos a las 10:30 p.m. cuando se vea las caras ante Tuxpan.

Por la tarde se ha programado semifinales a las 16:00 a.m. y 17:00 a.m. respectivamente, en tanto que la gran final será el domingo a las 09:00 a.m.

