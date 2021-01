Liga Oropeza en la recta final de la Copa.

La Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González pone en marcha la recta final del Torneo de Copa 2021 “Juntos Podemos” en las diferentes categorías, duelos que se van a desahogar este fin de semana en los campos de La Primavera de Playa de Vacas.

Tras un sinuoso camino dentro de la actividad copera, por ejemplo, en la categoría Juvenil “C” se juegan semifinales de la Serie “A” y en la Serie “B”.

Por lo tanto en el primer caso a las 9 de la mañana de este sábado en el campo 3 de La Primavera FC Villa Riva contra Piratas de Alvarado. Mientras que el otro frente es el que van a resolver en el Campo 3 de La Primavera, Academia Delfines contra FC Juárez a las 14 horas.

La Serie “B” de la categoría Juvenil “C”, presenta los siguientes enfrentamientos, también en la ronda de semifinales. A las 14 horas en La Primavera 2, La Pandilla ante Club Cuervos Secc. 9. Así como para el domingo en La Primavera 4 a las 12 horas, Gallos Pro Ver ante Guerreros FC.

En la categoría Juvenil “B” se juegan cuartos de final tanto de liguilla “A” como de la “B”.

Mientras que en la Infantil “A” hay programados duelos de cuartos de final entre ellos el sábado a las 9 horas en la Primavera 5 cuando Escuela Chivas Ver se mida a Borussia Jr. En el campo 7 a las 9 horas, Charales vs Club La Pandilla; en la Primavera 8 a las 9 horas, Tiburones Vista Mar contra La Moderna y a las 12.20 horas Gallos Pro Ver vs Real Jr. Veracruz.

PREMIER

Además en la máxima categoría de esta Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González, la Premier juega cuartos de final el sábado. En la Primavera 3 a las 12.20 horas Academia Delfines vs Legión Extranjera; en el campo 4 a las 9 horas Deportivo Rivadeneyra vs Piratas de Alvarado; a las 9 horas en el campo 6, Kraken FC vs Academia de Futbol Profesional.

Finalmente sin duda duelos interesantes que marcarán la pauta para saber los que serán protagonistas de las diferentes categorías. Antesala del campeonato de liga y para saber cómo se enfilan para llegar de la mejor manera.

