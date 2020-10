Liga MX tiene ocho equipos clasificados al repechaje.

Quedan dos fechas de fase regular en la Liga MX y ya hay nueve clubes clasificados para la Liguilla en el Guard1anes 2020.

León, Cruz Azul, América, Tigres, Pumas, Monterrey, Santos, Chivas y Pachuca tienen su boleto asegurado y restan tres lugares que se disputan nueve equipos.

CUARTOS DE FINAL

El superlíder León de Ignacio Ambriz ya es una de las cuatro escuadras con su pase directo para los Cuartos de Final con 36 unidades al momento y, además, es oficialmente el conjunto que terminará como líder la Fase Regular.

Ya no se juega absolutamente nada después del empate entre Pachuca y Pumas que le permitió ser, matemáticamente, el puntero, a excepción de llegar a la marca de 42 puntos.

Chivas está virtualmente imposibilitado de llegar a clasificar directamente a los Cuartos de Final y, de hecho, queda fuera de los primeros ocho a falta de dos jornadas.

BOLETO ASEGURADO

León – 36 puntos

EN LA PELEA A CUARTOS

Cruz Azul – 29 puntos

Pumas – 28 puntos

América – 28 puntos

Tigres – 27 puntos

Monterrey – 26 puntos

CON POSIBILIDADES MATEMÁTICAS

Pachuca-22 puntos

Santos – 22 puntos

Chivas – 22 puntos

REPECHAJE AL MOMENTO

Tigres (5º) vs Juárez (12º)

Monterrey (6º) vs Necaxa (11º)

Pachuca (7º) vs Toluca (10º)

Santos (º8) vs Chivas (9º)

Además cabe resaltar que esta etapa mencionada se efectuará a un partido y el equipo mejor posicionado en la tabla general será local.

TOLUCA Y NECAXA, CARA A CARA POR REPECHAJE

Toluca (10º) y Necaxa (11º) disputarán un juego pleno de Liguilla debido a que ambos luchan por asegurar su pase. A los Diablos Rojos les basta con el empate para convertirse en el décimo club calificado y si los Rayos ganan el partido superarían a los escarlatas y comprometen, ligeramente, su clasificación.

De esta manera, el décimo segundo lugar es el que queda con muchas posibilidades para Juárez, Puebla, Tijuana, Atlas y Mazatlán, aunque si los Bravos se imponen ante Querétaro en la penúltima fecha, en la Fecha 17 les bastaría un empate ante América para amarrar su pase.

TODOS TIENEN OPCIONES

En consecuencia ningún equipo está eliminado, ni el sotanero Atlético San Luis con todo y su campaña de 11 unidades, pues solo están cuatro detrás de la zona de reclasificación.

Sin embargo, los potosinos pueden ser el primer eliminado en caso de no vencer a Mazatlán en la siguiente fecha.

Finalmente en esta misma situación se encuentra Querétaro que en caso de no obtener tres puntos ante Juárez.

