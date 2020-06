Liga MX: Siboldi, posible caso positivo de COVID-19 en Cruz Azul. A menos de 30 días para que inicie el Apertura 2020, la Liga MX sigue encajando duros golpes a causa del COVID-19. Esta mañana, Vincent Janssen confirmó ser el segundo caso positivo de coronavirus de Rayados de Monterrey.

Rayados de Monterrey no es uno de los participantes de la Copa por México, por lo que el positivo del holandés no representa un riesgo a la competencia. Caso contrario a la Máquina. Robert Dante Siboldi, timonel de Cruz Azul, aseguró que es uno de los posibles contagiados de COVID-19 en el club.

El miércoles tanto Siboldi como el resto de los casos indeterminados se realizarán otro test de COVID-19.

Este fin de semana, Cruz Azul entraba en acción en la Copa por México, competencia a la que se le avisó de último momento a Siboldi.

“Yo me entero cuando Jaime me lo dice. El club tiene el compromiso y debemos de llegar la mejor forma posible”, comparte Siboldi y añade.

Para Siboldi, sus muchachos no están aptos para afrontar el certamen organizado por TUDN.

De acuerdo con Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina, podrían encarar el torneo con juveniles.

La Copa por México arrancará el próximo viernes 3 de julio. Cruz Azul entrará en acción un día después para medirse ante Pumas. Para Siboldi, esta competencia es una manera excepcional de preparación de cara al Apertura 2020; sin embargo, considera que debido al COVID-19 este minitorneo no es conveniente.

“Sin duda que sensacional para prepararnos en otras circunstancias, partidos contra Pumas, América y Toluca, tomar esos partidos de preparación por enfrente del torneo, sin lugar a dudas. No es que esté en desacuerdo, al contrario, pero no es conveniente en este momento, a cómo estamos nosotros, no sé los demás equipos, pero con base en las evaluaciones físicas no estamos todavía listos, no hemos podido entrenar con todo el grupo completo, es todavía lo que me preocupa”, sentenció Siboldi.