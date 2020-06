Liga MX: Siboldi asegura que no están aptos para competir en la ‘Copa por México’. Con la inauguración de la ‘Copa por México’ a la vuelta de la esquina, Cruz Azul no está preparado para encarar el ‘minitorneo’. Para Robert Dante Siboldi, timonel de la Máquina, sus muchachos no están en condiciones físicas para aguantar los 90 minutos.

“Futbolísticamente no estamos aptos para enfrentar este torneo, esa es la realidad, nos falta más tiempo de preparación. Los muchachos están sintiendo, lo están soportando, pero están al límite pensando que queremos llegar lo mejor posible para afrontar este torneo”, aseguró el timonel uruguayo.

A pesar de que no han podido continuar la pretemporada como el cuerpo técnico lo tenía planeado, Siboldi aseguró que cumplirán con el compromiso de afrontarán el torneo.

“La dosificación va a ser por parte de nosotros, tener la puntería exacta para no fallar y que nadie se lastime, pero la realidad es que no estamos para jugar más de 45 minutos exageradamente, tenemos que cumplir con el compromiso que tiene el club y enfrentar este torneo”, mencionó Siboldi. Liga MX: Siboldi, posible caso positivo de COVID-19 en Cruz Azul

¿Caso positivo?

Robert Dante Siboldi, timonel de Cruz Azul, aseguró que es uno de los posibles contagiados de COVID-19 en el club.

“No sabemos si estás contagiando porque lo que preocupa es que puedes estar contagiando a los demás, yo salí indeterminado, pero yo me siento muy bien no tengo nada y no tengo problemas inclusive los que dieron positivos están bien”, aseguró.

El miércoles tanto Siboldi como el resto de los casos indeterminados se realizarán otro test de COVID-19.

#CruzAzul 🚨 Robert Dante Siboldi es uno de los casos indeterminados en Covid-19. El miércoles tendrán los resultados. “No fue negligencia de nadie”. pic.twitter.com/HrKhKfW4Lt — Alan Lara (@alanlarav) June 29, 2020

Siboldi también aseguró que un miembro del staff volvió a contagiarse por segunda vez, por lo que la cuestión de no generar inmunidad es algo que preocupa dentro del plantel celeste.

Liga MX: Siboldi asegura que no están aptos para competir en la ‘Copa por México’.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.