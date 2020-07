Liga Mx presenta calendario del torneo Guard1anes 2020. La Liga Mx presentó esta noche el calendario de su torneo llamado ‘Guard1anes 2020’, nombre que se eligió para brindar un homenaje a médicos, enfermeros, y a todas las personas que han luchado contra la pandemia de COVID-19. El certamen arrancará el próximo 23 de julio con el partido entre Atlético San Luis y Bravos de Juárez.

¡No estoy llorando… me entró un 📆 Calendario en el ojo! Conoce a detalle cómo y cuándo se jugará el #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX ➡️➡️➡️ https://t.co/GTtaWNAfV5 pic.twitter.com/9QJfueqb1E — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

La fecha 1 continuará el viernes 24 de julio con el juego entre Necaxa vs Tigres. Ese mismo día, Mazatlán FC hará su debut en la Liga cuando reciba en el estadio Kraken a Puebla. El sábado 25 de julio habrá tres compromisos: Chivas vs León, Tijuana vs Atlas y Cruz Azul vs Santos. El domingo 26 de julio, Pumas será anfitrión de Querétaro y Monterrey chocará ante Toluca. La actividad culminará el lunes 27, cuando Pachuca y América jueguen.

La primera jornada doble ocurrirá del 11 al 13 de agosto (fecha 4) y la segunda se dará el 8 y 9 de septiembre (fecha 9). La temporada regular terminará el 9 de noviembre y la fase de repechaje se celebrará entre el 21 y 22 de noviembre. Los cuartos de final se realizarán entre el 25 y 29 del mismo mes, mientras que las semifinales se llevarán a cabo del 2 al de diciembre.

¡¡¡¡AHORA ES CUANDO!!!! 🔥📆🔝 Estos son los nueve partidos de la #Jornada1 con los que dará inicio el Torneo #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/NZrqPzBvi4 — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) July 13, 2020

La final de ida se jugará el 10 y la vuelta el 13. En caso de que un equipo mexicano acceda a la final y juegue en el Mundial de Clubes, el título se peleará entre el 23 y 27 del mismo mes.

¡La espera ha terminado! 😀 Es momento del Lanzamiento del Calendario 2020 de la #LigaBBVAMX ⚽🗓 https://t.co/dd9szhUZQV — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) July 12, 2020

