Liga MX: Pablo Barrera sale ‘decepcionado’ de Pumas. Pumas le rompió el corazón a Pablo Barrera. El atacante mexicano reconoció que su deseo era colgar los botines con la institución capitalina; sin embargo, la directiva no tuvo interés en mantener al veterano jugador.

En entrevista con ESPN, el ahora jugador de Atlético San Luis, afirmó sentirse decepcionado por el trato que recibió de la directiva de Pumas. Barrera confesó que incluso se rebajó el salario para continuar en el equipo, pero la institución lo ‘cepilló’.

“Me hubiera gustado retirarme en Pumas, pero lamentablemente no se pudo. También porque más o menos hace un mes o mes y medio sabía que no iba a seguir en el club. En Pumas no hubo ese interés de hablar conmigo y casi todo lo hicieron una semana y media cuando se me acababa el contrato”, explicó Pablo Barrera.

El jugador de 33 años debutó en el máximo circuito de la mano de Pumas en noviembre de 2005. Con la escuadra auriazul levantó el Clausura 2009, donde fue parte fundamental del título.

“Yo le debo mucho a Pumas, pero lo que ha pasado es que tuve muchos directivos y nunca vi este tipo de cosas. De hacer un esfuerzo para que el jugador se quede. Yo te soy sincero, a mí me dolió mucho que me hablaran una semana antes, mi contrato se acabó el 15 de junio, y que me hayan hablado una semana antes y me dijeran vamos a negociar, no eran las formas”, abundó el nacido en Tlalnepantla de Baz.

Sacrificio salarial

En la charla, Barrera reconoció que estaba dispuesto a ceder en el terreno económico con tal de continuar en la institución.

“A todo eso hablé con el club y les dije que lo que quería eran años. Quiero dos años de contrato y un tercero nos lo jugamos a objetivos. Me bajé el sueldo al 50 por ciento. Les dije que por el tema económico no hay problema, yo me bajo el sueldo, entiendo la situación y quiero estar en Pumas, me quiero retirar aquí”, expresó Pablo Barrera.

Agradece a Míchel

Finalmente, el mediocampista agradeció a Míchel, por mostrarle su deseo de tenerlo en el equipo, al hacerlo sentir importante.

“Agradezco que ‘Míchel’ me marcó y me hizo saber su deseo que siguiera en el equipo, me dijo que quería que me quedara y en el tema económico no se metía, pero quería que me quedara. Yo le hice saber todo y le dije que no había problema por el dinero y que yo pedía años. Al presidente también se lo hice saber y le dije que el tema económico no era un tema que nos alejara de renovar y el único que agradezco es que ‘Míchel’ sí me hizo saber lo importante que era para el grupo, el equipo y que este torneo que hice era muy bueno”, sentenció el atacante mexicano.

