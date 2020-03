Liga MX niega retener porcentaje de sueldo a jugadores.

Ante los señalamientos en algunos medios de comunicación que han especulado sobre la posibilidad de que la LIGA MX busque retener un porcentaje de los sueldos de los jugadores de los Clubes. La LIGA MX / ASCENSO MX manifiesta que no existe ninguna propuesta en ese sentido.

Como industria conocemos y respetamos el marco legal y, por supuesto, entendemos nuestra responsabilidad social en el momento complicado que vive nuestro país.

Dirección de Comunicación de la Liga MX.

Comunicado de la LIGA MX / ASCENSO MX: ➡️https://t.co/iEmYlFAp4F pic.twitter.com/ncrjzbcFdV — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 25, 2020

El pasado martes, Antonio Briseño levantó la voz y rechazaría un recorte salarial por parón de la Liga Mx.

El defensor de Chivas, mostró su negativa a tomar un recorte salarial ante la inactividad de su club en la Liga Mx. El zaguero, quien jugó un par de años en Europa, aseguró que debido a que cuenta con muchos gastos no estaría en posibilidad de recibir una cantidad menor de dinero a la que acordó con Guadalajara.

Liga MX niega retener porcentaje de sueldo a jugadores.

“En lo personal, como todos tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades en base a su sueldo, yo en lo personal no”, expresó el Pollo, aunque hoy la Liga MX, negó ese rumor.

Los recortes de sueldo han sido una solución implementada por algunas franquicias del balompié europeo. Ante la imposibilidad de generar ganancias a través de sus compromisos, los cuales se encuentran detenidos debido a la pandemia de COVID-19, pero no en la Liga MX.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.