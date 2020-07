Liga MX: Marco Fabián reforzaría a Cruz Azul de cara al Apertura 2020. Luego de marchar como líder en el pasado Clausura 2020 que fue cancelado debido al COVID-19, Cruz Azul tendrá su revancha en el denominado Guard1anes 2020. La Máquina, tras aplastar en la Copa GNP al América, se perfila como uno de los favoritos al título en este Apertura 2020.

Para ponerle fin al ayuno de títulos ligueros, la directiva de la Máquina apostaría por un viejo conocido para apuntar su explosiva ofensiva. De acuerdo con David Espinosa, periodista de Fox Sports, Marco Fabián estaría en la órbita de Cruz Azul de cara al próximo certamen. Actualmente, el mediocampista es agente libre tras su salida de Al-Sadd por lo que solo tendrían que negociar su contrato, tal como sucedió con el ‘Shaggy’ Martínez.

Al Sadd bid goodbye to Mexican international Marco Fabian at the end of his contract https://t.co/rs0YUmkzgH #AlSadd #ThankYouMarco pic.twitter.com/fOjzzPJA4y

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 30, 2020