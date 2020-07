Liga MX: Luis Fernando Tena ya estaría en la Fecha 2.

Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, cree estará de vuelta para la Jornada 2 del Guard1anes 2020 BBVA MX contra Santos Laguna, luego de dar positivo de coronavirus y a la espera del resultado de la segunda prueba.

“Este virus me trató bien, perdí el gusto y el olfato, me tuvieron encerrado durante 15 días. Pero la temperatura y oxigenación bien, no tuve dolores de cabeza. Hay que cuidarse mucho es un virus muy bravo, muy contagioso.

“La prueba ya me la hicieron hoy en la noche (de este miércoles) me dan el resultado, espero sea negativo y mañana estar en el entrenamiento. Fueron 15 días encerrado, no se me acercaba ni mi esposa ni mi hija, me daban platos desechables, tocaban la puerta me dejaban la comida y salían corriendo”.

Chivas ganó en la Fecha 1 ante León en el arranque del nuevo semestre de la Liga BBVA MX.

Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, pidió a José Juan Macías que no se vaya del equipo , “que se quede un buen rato”, y espera que para la Fecha 2 ya se encuentre en el banquillo ante Santos Laguna, a la espera de salir negativo de COVID-19.

“Tenemos muy buen plantel, un plantel muy unido, una armonía en el vestidor, extrañamos el impulso de nuestra gente. Dile JJ que no se vaya, que no me vaya a abandonar, que se quede aquí un buen rato”, dijo el técnico durante la transmisión especial del Rebaño por el décimo aniversario de su estadio.

Sobre el partido ante León en la Jornada 1 destacó la labor de Salvador Reyes al frente del equipo.

“El partido fue muy duro, te entran los nervios de estar frente a la televisión ahí, hablé con Chava Reyes, pusimos la alineación inicial, platicamos lo que podíamos hacer en caso de ir ganando o ir perdiendo, pero le dije ‘después lo decides tú’. Es capaz, con experiencia en Primera División, quería que estuviera concentrado en el partido no en el teléfono.

“A la hora del partido no le mandé mensaje ni le llame, nada, ‘ya lo decides tú’. Me concentré en el partido y me entraron unos nervios fuertes. JJ (Macías) nos fue diciendo cómo podíamos neutralizarlo (al León)”.

Pese a tener COVID-19, Luis Fernando Tena no perdió el sentido del humor y señaló de qué forma pudiera definirse al campeón, pero en broma.

“Mitad en serio y mitad en broma, ¿quién va a ser campeón? El que tenga más anticuerpos. Nosotros tenemos cinco jugadores más el técnico (positivos). Y mientras estuvimos en Guadalajara no tuvimos, el único wey que salió contagiado fue el técnico.

“Estamos haciendo inmunidad del Rebaño, ya llevamos cinco y el técnico, tenemos cierta inmunidad y no sabemos por cuánto tiempo, pero parece somos inmunes por un rato”, concluyó Tena.

