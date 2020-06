Liga MX: El jugador de Toluca que enamora al Villarreal. De cara al Apertura 2020, Toluca deberá ‘reinventarse’. A la salida de Leonardo Fernández podría sumarse la del ecuatoriano Michael Steveen Estrada. El sudamericano, que llegó para el pasado Clausura 2020, interesa en el futbol español y estaría alistando sus maletas para marcharse.

De acuerdo con ‘EuroMercato Calcio’, Villarreal estaría sondeando reforzarse con el jugador choricero. Toluca fichó Michael Estrada por los próximos cuatro años, y su venta supondría un alivio a las finanzas del club tras la crisis que se vive debido al COVID-19.

Sin embargo, pese al rumor latente, el propio jugador desconoció la oferta del Submarino Amarillo.

“No te puedo decir nada del tema porque mi empresario no me ha comunicado nada al respecto”; dijo el ex Macará e Independiente del Valle a un medio ecuatoriano.