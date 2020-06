Liga MX: Damm lanza nuevo ‘dardo’ a la directiva de Tigres. La novela entre Jürgen Damm y Tigres sigue entregando nuevos capítulos. Tras su salida oficial del conjunto regiomontano, el atacante mexicano aseguró que le ordenaron decirle al público que fue su decisión no renovar con el equipo.

En entrevista con ESPN, el veracruzano habló sobre su salida de la escuadra felina. Damm aseguró que el balompié mexicano no está preparado para situaciones como la que vivió él.

“Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que simplemente le comenté a la directiva que no quería renovar, hablé de frente, fui claro, pero en México aún no estamos preparados para este tipo de decisiones, ellos me ordenador decir que era mi decisión no renovar”, explicó Damm.