Liga Mx cambiará calendario del Apertura 2022 por Mundial de Qatar. Mikel Arriola reconoció que la Copa del Mundo de Qatar 2022 podría afectar la planeación del calendario del Apertura 2022, lo que podría incluir una suspensión temporal del repechaje. En entrevista con Fox Sports, el presidente de la Liga Mx adelantó los cambios que forzaría la realización del Mundial a finales del próximo año.

“Se va a modificar el calendario, nosotros estamos revisando el nuestro para que en la asamblea de la primer quincena de diciembre le presentemos a los dueños y a la Federación ese proyecto calendario. Muy probablemente terminemos antes la segunda mitad del año para que las selecciones tengan asegurado su proceso previo al Mundial”, dijo el mandamás de la primera división mexicana.

Cuestionado sobre si podrían prescindir del repechaje para evitar alargar la Liguilla del Apertura 2022, el otrora candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México reconoció que se discutirá la eliminación de esta fase para recortar la duración del certamen.

“Todavía no sabemos [si habrá repechaje], tenemos que revisar los resultados de esta temporada. No necesariamente influye si pones o no repechaje, pero será un tema que vamos a tratar”, añadió el directivo.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se realizará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del próximo año y será el primer Mundial que sea realice más allá del mes de julio. Debido a su fecha de realización, Qatar 2022 se disputará en paralelo a prácticamente todas las ligas nacionales del planeta, por lo que varias optarán por parar para permitir a sus jugadores disputar el Mundial.

