Liga Mx busca bloquear a la LBM con los estadios. Ante la posibilidad de que el estadio Azul pueda albergar partidos tanto de Atlante, en la Liga de Expansión Mx, como del Atlético Capitalino, escuadra de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), directivos del futbol mexicano buscarían prohibir que esta situación se pueda replicar en otros inmuebles ocupados por franquicias afiliadas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

NO QUIEREN ESTADIOS COMPARTIDOS❌🏟 La liga de desarrollo y liga de expansión podrían presentar su primer conflicto… https://t.co/HsRCW7Cnr3 — MARCA Claro (@MarcaClaro) June 30, 2020

De acuerdo al portal ‘Marca Claro’, Antonio Cosío Pando, dueño del estadio Azul, recibió una llamada para pedirle que no rente el inmueble para que se efectúen partidos de la LMB. “No puedes rentar el estadio a dos equipos de fútbol de diferentes Ligas”, expresó la voz durante la charla telefónica.

Cosío Pando agradeció el consejo, sin embargo, replicó a su interlocutor que el estadio es de “su propiedad”, por lo que puede rentarlo a la persona o equipo que “desee”. En medio de esta “recomendación”, Matías Rodríguez Sessa, director deportivo de Atlético Capitalino, reveló a ESPN que cerró el acuerdo para disputar sus juegos de local en el estadio Azul, pero confirmó el bloque que podrían recibir por parte de la Liga Mx.

“Tenemos cerrado el trato para jugar en el Estadio Azul y están tratando de que no lleguemos ahí, porque no se pueden jugar dos Ligas, ya sabes. Lo primero que tuvimos fue el estadio, tenemos cartas de intención y todo firmado, pero la Liga MX anda llamando y viendo a ver qué hace, tratando de poner la piedra. La Liga está sintiendo ‘pasos’, aunque eso no va a ser un problema”, declaró Rodríguez Sessa.

Liga MX pretende boicotear llegada LBM @SomosBalompie al estadio Azul 🏟️

▪️Administradores recibieron "petición" de NO rentar el inmueble al @capitalino_cdmx porque ahí jugará @Atlante ⚽🐴

▪️Entre clubes ya hay acuerdo para compartir casa https://t.co/ps5dPZnnir vía @ASMexico — ricardo magallán (@rmagallan77) June 28, 2020

Atlante concretó su regresó a la Ciudad de México la semana pasada y anunció que tendrá su sede en el estadio Azul, el cual se encuentra sin actividad deportiva desde un par de años con la salida de Cruz Azul al estadio Azteca, para participar en la naciente Liga de Expansión Mx.

