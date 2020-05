Liga Mx aún no recibe solicitud de cambio de sede de Morelia. En las últimas horas, diversos periodistas deportivos reportaron que Tv Azteca mudará a los Monarcas Morelia a Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, hasta el momento, la Liga Mx no ha recibido ninguna solicitud de cambio de sede, así lo informó René Tovar, periodista de ESPN Digital.

Sera un cambio de nombre y sede, NO venta directa -de momento- la mudanza de @FuerzaMonarca a Mazatlan es inminente.

-Estoy en shock, NO crei que @azteca sacrificara su plaza icónica.

Pero "gratis", una mudanza solo para estrenar estadio NO fue.

¿Qué dirá el gober @QuirinoOC ?

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 23, 2020