Liga Mx aún no paga fondo de contingencia a equipos del Ascenso Mx. Pese a que Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, prometió hace más de un mes un bono de cinco millones de pesos a los clubes del Ascenso Mx, por la terminación anticipada del Clausura 2020, no todos los equipos han recibido este dinero. Así lo reveló Luis Miguel Salvador, directivo de los Venados de Yucatán.

“Hasta hace unos días, no había llegado nada. Vender la idea es bien bonito, llevarla a cabo es otra cosa. A lo mejor lo van a hacer, pero como dijeron que iban a hacer las cuentas, netearlo, a lo mejor dicen saben que debes 50 mil pesos o a lo mejor dicen que te debemos tanto a ti. Hasta hace un par de días no se tenía toda la información”, declaró Salvador a ESPN.

El presidente de los Venados señaló que una parte del dinero que deben recibir del fondo de contingencia se retendrá para saldar las deudas que pueda tener la franquicia ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sin embargo, el directivo enfatizó que su escuadra tiene un “saldo a favor”.

“Además, hay algo que tengo que decir, del famoso fondo de contingencia, fueron claros en decir: va a ver un fondo y de ese fondo se van a tomar los adeudos pendientes y se les van a mandar las cuentas. No he recibido las cuentas, te puedo decir que Mérida tiene saldo a favor, creo que solo las personas pertinentes pueden hablar de eso, porque si empezamos a dar opiniones de otros equipos, no construye. Ese tema es único de la FMF”, añadió.

Tras concretar la cancelación del Clausura 2020, así como la desaparición del Ascenso, Bonilla indicó que se repartirían 60 millones de pesos entre los 12 conjuntos de la división de plata, para que pudieran finiquitar sus pendientes ante la finalización anticipada del torneo por la pandemia de COVID-19.

