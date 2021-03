Liga Municipal golea en la Copa Guardianes de la LNJ.

La Selección Sub 17 de la Liga Municipal de Futbol (LMF) consiguió su primera victoria de la Copa Guardianes 2021 de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank, luego de vencer 4-1 al club Tiburones Rojos de Xalapa.

En duelo válido por la fecha 4 de la categoría Sub 17 de este torneo y que se realizó en el complejo de futbol La Panchita. En el municipio de Medellín de Bravo, loa dirigidos por el profesor Carlos Cámbara González. Y su auxiliar Gustavo Gómez Ruiz dieron muestra de solidez y contundencia ante el cuadro capitalino que poco pudo hacer para evitar la caída.

Los goles de la victoria del conjunto veracruzano fueron obra de Fernando Carmona a los minutos 15 y 20. Ambos de penal, Joaquín Martínez al 70’ y Adán Altamirano al 80’. Por el equipo Xalapeño descontó Hassan Villa al minuto 47’.

Desde el arranque de partido el cuadro azul y naranja del Puerto de Veracruz salió con toda la disposición de resolver el encuentro en casa. En los primeros minutos ejerció una presión alta en el terreno rival con una constante frecuencia de llegada.

Fue así como hizo entrar en problemas a la zaga defensiva rival que en menos de cinco minutos provocó dos penales para marcar el rumbo del partido.

Y aunque el equipo de la Capital del Estado intentó reaccionar marcando un gol prácticamente en el inicio de la segunda mitad. En el desenlace del partido los locales finiquitaron el contundente resultado de 4-1 y se quedaron con los tres puntos en disputa.

El director técnico del cuadro Sub 17 de la LMF Carlos Cámbara González se mostró satisfecho y orgulloso por los resultados que ha logrado su equipo en sus últimas actuaciones tanto en la liguilla pendiente de la temporada pasada donde disputarán la gran final y por su primer triunfo en la Copa Guardianes MX.

Carlos Cámbara reconoció que se trata de un proyecto que lo entusiasma y al cual le tiene mucho cariño pues ha trabajado duro con estos jóvenes con los que ha cumplido un proceso de poco más de dos años de preparación.

“Es un grupo que ya tenemos años trabajando con algunos de ellos desde la sub 13. Ahorita en el año pasado en la sub 15 antes del tema del Covid era el líder invicto de la región centro y bueno ahorita que se reanudó toda esta cuestión jugamos con un equipo de Xalapa la semifinal de la región la ganamos el equipo la otra semifinal no se jugó por lo tanto somos campeones de la regional vamos por el campeonato de la zona contra el equipo Iniciativa 7 la próxima semana”.

El joven estratega del equipo veracruzano confirmó que el juego de ida será en la ciudad de Xalapa. Y la vuelta, en decir la gran final de la categoría aquí en la ciudad de Veracruz.

“Estamos a la espera de la de resolución de parte de la Liga Nacional Juvenil si va a haber nacional de esta categoría. Por,lo pronto los chavos se encuentran participando dentro de la Copa Guardianes. Organizada igual por la Asociación de Fútbol Amateur Veracruz en la categoría de la sub 17”.

Precisamente en esta competición el equipo retomó el camino del triunfo tras un arranque complicado. Y ante ello el técnico de la LMF se dijo contento por el accionar de su equipo.

“Es el primer triunfo ya como locales habíamos debutado ya contra un equipo de Ursulo Galván. Habíamos perdido y ahorita es el primer triunfo de la categoría. Esperamos un torneo un poco fuerte ya que somos menores en la categoría 2003-2004 y nuestro equipo es completamente 2004 por lo que nos va a costar un poquito más de trabajo”, concluyó.

