Liga Intermunicipal Talento Veracruzano ofrece premios en efectivo.

Para los equipos que participen en su torneo de liga 2020 y logren coronarse en cada una de las categorías convocadas para este año futbolístico.

El presidente de la LITV Miguel Mejía Ramírez, dijo que la idea es incentivar a los equipos y a los futbolistas que participan en la liga y que contribuyen al crecimiento íbero de la misma con su aporte en el terreno de juego.

Mejía Ramírez dijo que se trata de un premio para los equipos que se inscriban para esta campaña y que evidentemente logren el título en las categorías que participan en esta promoción.

Explicó que se entregarán mil pesos en efectivo para el campeón, además de que estarán entregando obsequios de los patrocinadores de la Liga..

Precisó que para que el premio aplique, es necesario que se junten al menos 8 equipos por categoría.

Las categorías participantes son Mixto y Varonil desde la Sub 7 a la Sub 21 y en la femenil la Sub 17 y la libre.

Para poder llevarse el premio, los equipos no deben tener adeudos en pagos de arbitrajes y fichajes, además de tener que estar al corriente con su documentación completa tanto de jugadores como de su cuerpo técnico.

Asimismo reiteró que la liga mantiene algunas otras promociones en beneficio de los clubes y organizaciones que tomen parte de este torneo, destacando que cualquiera puede participar sin restricción, incluso si juegan en otra liga de la zona conurbada.

El cierre de inscripciones está programado para el 14 de febrero del 2020. En la categoría Sub 5 a todos los equipos se les premiará con trofeos o medallas, por lo que no aplica premio en efectivo.

Para este año futbolístico se está convocando a las categorías Sub 5 (2014-2015), Sub 7 (2013-2012), Sub 9 (2011-2010), Sub 11 (2009-2008). Sub 13 (2007-2006), Sub 15 (2005-2004), Sub 17 (2003-2002), Sub 21 (2001-1998) y Libre.

Para mayores informes los inscripciones, la LITV pone a disposición el número telefónico 2292641555.

