Liga Independiente de Beisbol de Estados Unidos anuncia su temporada. Los aficionados del beisbol en Estados Unidos siguen a la espera de que Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores logren un acuerdo para arrancar la temporada 2020, sin embargo, en medio de estas negociaciones, un circuito de pelota independiente anunció el inicio de su calendario.

Una de las ligas independientes principales en EE.UU, American Association, dará incio a su temporada el 3 de julio, con 6 equipos jugando en 3 estadios al 33% como máximo de su capacidad en boletería. Aspiran una temporada de 60 juegos hasta el 10 de septiembre — Pisa y corre (@SergioLopezFX) June 13, 2020

La Asociación Americana informó que a partir del 3 julio dará inicio su campaña 2020 y se contará con la presencia de aficionados en los inmuebles. Los seis equipos que participarán en la temporada estarán distribuidos, en un inicio, en tres sedes. Los St. Paul Saints de Minneapolis y los Canarios de Sioux Falls jugarán en el estadio Sioux Falls en Dakota del Sur.

The @AA_Baseball has announced plans to play a 6-team, 60-game season starting July 3 in three locations, with fans in attendance. Hub cities will include @FMRedHawks, @MKEMilkmen & @canaries. pic.twitter.com/w9ZxjG8Jkt — American Association (@AA_Baseball) June 12, 2020

Los Winnipeg Goldeys de Manitoba y los Fargo-Moorhead RedHawks tendrá su casa en el Newman Outdoor Field en Dakota del Norte. Por su parte, los Chicago Dogs y los Milkmen de Milwaukee disputarán sus compromisos en el estadio Ballpark Commons en Wisconsin.

Los tres equipos administradores de estos inmuebles tendrán el derecho a vender alrededor del 25% al 33% de la capacidad de los parques de beisbol. Una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, todas las novenas tendrán la posibilidad de celebrar sus partidos en sus propias instalaciones.

Baseball Is Back, American Association To Begin Play July 3, Saints Will Use Sioux Falls As Home Ballpark…For Nowhttps://t.co/pLSY7IKnmh pic.twitter.com/PRISwSoILw — St. Paul Saints (@StPaulSaints) June 12, 2020

La temporada 2020 de la Asociación Americana constará de 60 juegos por club, cada uno de ellos disputará 42 en su sede asignada y 30 de ellos serán como local. La campaña finalizará el 10 de septiembre. Los dos mejores equipos se medirán en una serie a ganar tres de cinco juegos para definir al monarca de esta liga.

American Association of Pro Baseball announces they will have a season. With 6 of their 12 teams playing 60 games WITH fans in attendance. Will play out of 3 cities. More info below pic.twitter.com/GMACC5PpAD — Nick Whyman (@NickWhyman) June 12, 2020

Los entrenamientos darán inicio el próximo 25 de junio y se anunció que seis franquicias no formarán parte de este torneo.

