Liga de beisbol de Taiwán admitirá aficionados en los estadios. La crisis sanitaria mundial desatada por la pandemia de COVID-19 provocó que prácticamente todas las ligas deportivas se suspendiera o retrasaran su comienzo. Pero, conforme algunos países han controlado el incremento de casos, se han abierto oportunidades para reanudar estos certámenes.

La Liga Profesional de Beisbol China (CPBL) dio inicio el pasado 11 de abril en Taiwán. Los partidos se han desarrollado sin gente en los estadios, en búsqueda de minimizar el riesgo de un nuevo brote en esa zona. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto, gracias a un permiso que ha otorgado la autoridad sanitaria de ese país.

Top story: @GOCPBL: 'With Taiwan reported 0 new coronavirus cases for 6th day in a row. The CPBL will meet next Tuesday to review its closed doors policy. The #CPBL secretary general hinted they might start with allowin… pic.twitter.com/YKzLm7ZCuG, see more https://t.co/AjONJILhbF

— 錢科 (@corey5048) May 3, 2020