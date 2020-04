En el Talento no sólo falta la Capacidad; falta el Compromiso. Los análisis de Gallup revelan que más del 50% de los profesionales eran “indiferentes al compromiso” (not engaged) y un 17’2% adicional estaban “activamente desenganchados”.

El 73% de la fuerza laboral en cambiar de empleo, un 43% de los cuales está más interesado en ese cambio ahora que hace un año.

Foco: el 5% de los empleados genera el 95% del valor. Si la Alta Dirección no se dedica activamente a ello (a atraer y fidelizar el auténtico talento), apaga y vámonos.

Sólo sobrevivirán las compañías magnéticas. Se habla de “Propuesta de Valor al Talento”. Lo que la empresa le pide al Talento son las 4 E: Energía, Esfuerzo, Experiencia y Emprendimiento. Lo que le da es una serie de elementos tangibles de compensación.

Liderar las organizaciones: Por Don Roberto Matosas

Además, con lo que la compañía debería “imantar” es con una sensación de UNICIDAD: “Great leaders” (inspiradores, integradores, imaginativos, intuitivos: esencial para el 89% de los empleados), “Great company” (Reputación, valores, cultura, contribución a la sociedad; 81%), “Great job” (Reto, crecimiento, significado: 81%) y “Great rewards” (Compensación: 78%). Si la PVT no es realmente distintiva (muy especial), no está centrada y no es realista, no hay futuro.

Y la tecnología cambia las reglas del juego. De momento, los algoritmos baten a los humanos en un 25%. Esto no ha hecho más que empezar, con el desarrollo previsto de la Inteligencia Artificial.

Para cambiar radicalmente este estado de cosas, Scott Keller y Mary Meaney nos proponen 5 As: Aspiración, Assesment (valoración objetiva), Arquitectura, Acción y Avance (medición).

Mi gratitud a Scott y Mary. En esta etapa de enfriamiento de la economía, quien lo haga mejor se lo lleva todo.

