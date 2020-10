Lichnovsky deja Cruz Azul y ya es jugador del Al-Shabab.

Igor Lichnovsky dejó al Cruz Azul para fichar con el Al-Shabab Club de Pedro Caixinha, a quien ya tuvo como entrenador en su paso por la Máquina.

El defensor celeste de 26 años se incorporó al equipo en 2018, un año después de llegar al futbol mexicano con el Nacaxa.

La Máquina pedió a uno de sus centrales que partirá al futbol árabe para jugar junto a Éver Banega y reencontrarse con Caixinha, así lo oficializó este sábado el club a través de sus redes sociales.

“Al-Shabab ficha de Cruz Azul y al internacional chileno “Igor Lichnovsky @igor_five” en un acuerdo de dos años con opción de prórroga”, se lee en el anuncio oficial del fichaje del sudamericano.

El defensa chileno sumó 990 minutos en 11 partidos jugados con Cruz Azul, todos ellos como titular y sin salir de cambio. Por lo cual demostró ser una pieza fundamental en el esquema de Robert Dante Siboldi.

Siboldi tendrá que acelerar el trabajo de Pablo Aguilar para que tome ritmo lo antes posible con la recta final del Guard1anes 2020 BBVA MX en curso y así pueda regresar a la central con Julio César ‘Cata’ Domínguez, debido a que Josué Reyes es el elemento de cambio en la zona.

Lichnovsky llegó a México procedente del Real Valladolid de España, donde jugó la temporada 2016-17 en la Segunda División. Fichó por el Necaxa y tras un buen año emigró a Cruz Azul.

🇨🇱 Al Shabab has signed Cruz Azul's & the Chilean international "Igor Lichnovsky @igor_five " on a two-years deal with an option of extension.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/5GUKCY8T08

— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) October 10, 2020