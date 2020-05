Leyenda del United revienta a Di María: “Juega como una cloaca”. En agosto de 2014, Ángel Di María dejó al Real Madrid para emprender un nuevo reto con el Manchester United. Su paso por la Premier League duró apenas una campaña y tras cuatro goles en 32 partidos se fue por la puerta de atrás.

El rosarino no logró mostrar todo su potencial con la casaca de los ‘Reds Devils’ que desembolsaron 75 millones de euros por sus servicios. Su terrible paso en Manchester no lo olvida un legendario del United, Gary Neville.

Para el mítico defensor inglés, el fichaje de Di María fue un completo error. Neville fue severo con la contratación del rosarino a quien tachó de no ser responsable con su fichaje con los ‘Reds Devils’.

En 2000 minutos disputados como jugador del United, Di María únicamente pudo sumar cuatro goles y 12 asistencias. Su rendimiento quedó muy lejos de lo esperado por Louis Van Gaal, técnico en aquella época, que no tuvo problemas en ‘darle las gracias’ tras apenas una temporada.

Para Neville, Di María careció de compromiso con la casaca del United. Comparó al rosarino con sus compatriotas del City, Sergio Agüero y Pablo Zabaleta.

Pese a que Zabaleta ya no milita en el City, dejó un gran legado en la institución. El lateral todavía continua en la Premier League, pero ahora defiende los colores del West Ham United.

Hace unos días, la esposa de Angel Di María, Jorgelina Cardoso, recordó el paso del rosarino en el United. Para la pareja del argentino, esa época fue un auténtico calvario.

“Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto, la comida, perfecta, y de repente salió esta propuesta de Manchester.’Ni en pedo’, le dije, ‘te vas a ir solo’”, comenzó su relato Jorgelina Cardoso.

“Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, que estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Manchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: ‘Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mierda’. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. Van caminando y no sabés si te van a matar”, agregó Cardoso.