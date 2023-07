Leyenda de Cruz Azul revienta a Sebastián Jurado. Sebastián Jurado ha sido criticado y responsabilizado por la afición de Cruz Azul por la derrota del pasado sábado ante Toluca, la segunda del torneo, debido a una brutal falla que terminó con su expulsión.

Pese a que Ricardo Ferretti salió en su defensa de inmediato y aseguró que todos cometen errores, una leyenda de la Máquina no mostró la misma compasión al hablar sobre el portero veracruzano y sus constantes fallas en el arco.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Carlos Hermosillo calificó como “vergonzoso” el fallo de Jurado y mencionó que el exportero de los Tiburones Rojos no tiene madera para defender la meta de los Celestes.

“Lo de Jurado es vergonzoso. Muchacho con unas grandes aptitudes, pero en el Veracruz. No es lo mismo jugar en Veracruz que en jugar en Cruz Azul. Mi querido Jurado, me parece que no sirves para esta institución”, declaró Hermosillo, también veracruzano de nacimiento.

Corría el primer tiempo del juego entre Cruz Azul y Toluca, con marcador a favor de los Diablos Rojos, cuando Jurado cometió el oso de la jornada.

Leyenda de Cruz Azul revienta a Sebastián Jurado y asegura que no es jugador para la Máquina

En un trazo largo de Thiago Volpe que llegó hasta tres cuartos de cancha rival, Carlos Salcedo no pudo fildear la pelota, por lo cual pasó de largo. Un atacante de los Choriceros fue por ella, pero para su sorpresa la bola tomó demasiada velocidad una vez que tocó el césped.

Pero más sorprendente fue la mala interpretación del pelotazo por parte de Jurado, quien al verse rebasado por el bote y la rapidez del esférico saltó con sus dos manos arriba y desvió la de gajos. Para su mala fortuna se encontraba fuera del área grande por lo que de inmediato vio la tarjeta roja.

Jurado se perderá por suspensión el partido de la fecha 3 cuando su equipo visite a Tijuana. Ferretti no ha mencionado si el veracruzano volverá a la titularidad después de que cumpla su castigo y la Liga Mx se reanude tras un parón de casi un mes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ