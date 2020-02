“Lewis Hamilton no es Dios”: Max Verstappen. Max Verstappen añadió un poco de controversia previo al inicio de la temporada 2020 de la Fórmula 1 al declarar que buscará arrebatar el cetro a Lewis Hamilton. El piloto de Red Bull señaló que el británico es “muy bueno”, pero declaró que no es un “dios”, por lo que considera que no es invencible.

Max Verstappen sobre Lewis Hamilton: "Definitivamente es uno de los mejores, pero no es Dios" – https://t.co/lkTQC0PMyr pic.twitter.com/Z7JmJSSdqT — Automovilismo TE (@Motor_TE) February 4, 2020

Durante un evento realizado por la empresa para la que corre, el neerlandés resaltó el talento de Hamilton, empero, no descarto que pueda competirle el campeonato en este 2020, aunque lo haya hecho con un poco de ironía.

Max Verstappen cree que puede ganar a Lewis Hamilton si dispone de un monoplaza para poder luchar contra él: "Sí, puedo vencer a Lewis; depende mucho del coche" [BBC] pic.twitter.com/trzAPmUV0K — Sp_ | Fórmula 1 (@Formula1Sp_) February 4, 2020

“Sí. Por supuesto, en Fórmula 1 eso depende mucho del coche. Lewis es muy bueno y seguramente uno de los mejores del circuito, pero no es Dios. Tal vez Dios está con él, pero no es Dios”, declaró Verstappen.

El joven piloto de 22 años comentó que será crucial que su equipo (Red Bull) pueda colocarse en posición de ejercer presión al equipo Mercedes, en donde corre Lewis Hamilton, para intentar superar al actual campeón del mundo de constructores.

Max Verstappen, tajante: "Puedo vencer a Hamilton; no es Dios" pic.twitter.com/smriZ2ojGD — RetoF1 (@RetoF1) February 4, 2020

“Si empezamos la temporada dos décimas por detrás (de Mercedes), podremos aumentar la presión. Estoy impaciente por llegar a ese nivel y si estamos muy cerca, estoy seguro de que aun podremos mejorar”, declaró el corredor de Red Bull.

Max Verstappen es uno de los mejores competidores de la Fórmula. A pesar de su corta edad se ha colocado en los reflectores mundiales al ganar ocho Gran Premios desde su debut en 2015. El año pasado, el neerlandés finalizó en el tercer lugar de la competencia, solo detrás de Hamilton y de Valtteri Bottas.

Being a @redbull athlete involves a lot more than just racing 🎪#givesyouwings pic.twitter.com/r2YhkLnnmS — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 30, 2020

El temporada 2020 de la Fórmula 1 arrancará el próximo 15 de marzo cuando se corra el Gran Premio de Australia.

