Lewis Hamilton insinúa que podría salir de Mercedes. Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio de Emilia Romagna, corrido en el circuito de Imola, San Marino, y garantizó el campeonato de constructores al equipo Mercedes. Sin embargo, la gran noticia no fue su victoria, sino que dejó entrever que es una posibilidad que no esté de regreso en la Fórmula 1 para 2021.

“He estado aquí durante mucho tiempo y en este momento ni siquiera puedo decir si estaré allí el próximo año. Así que la decisión de (Toto) Wolff no me molesta. Puedo entender el deseo de dar un paso atrás y darle más tiempo a la familia”, declaró el piloto británico tras su triunfo en Imola este domingo.

All of the elements aligned on this momentous day. Mercedes just claimed their 7th Constructors’ Championship! 🏆 To everyone back at the factory grafting away and continuing to push and innovate. You guys are the true unsung heroes. Let’s continue to make history together🙏🏾 pic.twitter.com/LB9HTg8Zq7

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 1, 2020