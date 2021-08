Lewis Hamilton afirma que F1 robó dinero a aficionados en GP de Bélgica. Este domingo, la Fórmula 1 protagonizó un bochornoso y polémico momento al suspender durante más de tres horas el Gran Premio de Bélgica y posteriormente aprobar su reanudación, pese a las pobres condiciones climatológicas y de visibilidad a las que se enfrentaron los pilotos. Ante esto, Lewis Hamilton explotó contra el Gran Serial.

lewis hamilton sendo extremamente sensato pic.twitter.com/t7g21gDtgL — luiza (@lewisharmilton) August 29, 2021

El siete veces campeón del mundo criticó a la F1 por obligar a los pilotos a dar vueltas detrás del Safety Car antes de determinar la conclusión de la carrera por las difíciles condiciones existentes en el circuito de Spa-Francorchamps.

.@LewisHamilton: "Lo de hoy ha sido una farsa y la gente que pierde son todos los aficionados que han pagado dinero para vernos correr" – https://t.co/n8jDwbxB2d #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/nJV49i9hle — SoyMotor.com (@SoyMotor) August 29, 2021

“El dinero habló. Literalmente las dos vueltas para empezar la carrera fueron sólo cuestión de dinero”, dijo el piloto de Mercedes sobre la polémica reanudación del Gran Premio de Bélgica.

El inglés dijo que lo correcto sería devolver el dinero de las entradas a los aficionados que soportaron más de cuatro horas bajo intensa lluvia. “Si todo mundo obtuvo su dinero, creo que los fans deberían tener el suyo de vuelta también, porque desafortunadamente ellos no pudieron ver por lo que pagaron”, declaró Hamilton, quien aseguró que la F1 le “robó” su dinero a los asistentes al evento.

No conforme con sus punzantes palabras, Hamilton continuó con sus críticas en redes sociales. “Hoy fue una farsa y la única gente que perdió fueron los fans que pagaron buen dinero por vernos correr”, agregó en una historia de Instagram.

Se otorgan la mitad de los puntos



"Victoria" de Verstappen 🥇

2° @GeorgeRussell63

3° @LewisHamilton



Seb 🇩🇪 se queda con el 5° lugar 🙌💚@nikita_mazepin la vuelta más rápida 👀😂 (igual no darán punto)#BelgianGP 🇧🇪 #f1 pic.twitter.com/DqoByaDR0S — Sara Godoy (@sarita_godoyf1) August 29, 2021

Finalmente, la estrella de Mercedes indicó que lo correcto era no reanudar la carrera para no arriesgar la integridad de los pilotos. “Sólo deberíamos haber decretado la cancelación (sin las vueltas con safety car), no arriesgar a los pilotos, y los más importante, reembolsar a nuestros fans que son el corazón de nuestro deporte”, concluyó.

#F1 Después de 2 intentos y 3 horas de espera por la intensa lluvia finalmente se dio por terminada la carrera y Max Verstappen fue el ganador del Gran Premio de Bélgica. George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio. pic.twitter.com/mISi5RedbW — Meta y Gol (@metaygol) August 29, 2021

Lewis Hamilton terminó en la tercera posición del Gran Premio de Bélgica, que solo tuvo cuatro vueltas, y vio su liderato reducido a solo tres unidades por delante de Max Verstappen.

