Lewandowski: México “nos complicará el juego”.

El delantero del Barcelona y de la Selección de Polonia dijo que el Tri cuenta con jugadores de calidad y con el potencial para hacerles frente.

Robert Lewandowski, delantero de la Selección de Polonia, aseguró en conferencia de prensa este viernes desde Doha, Catar, que el partido ante la Selección Mexicana será muy importante por ser el primero para los polacos en el Mundial Qatar 2022.

“México nos complicará el juego, pero el primer juego será importante para nosotros. Porque si ganamos los jugadores estaremos más confiados.

“Sabemos del potencial de México, pelearemos, queremos ganar y cuando vemos que los jugadores de México tienen la calidad, los laterales son buenos, y estamos preparados para detener el ataque”, comentó.

México tuvo su primer entrenamiento en Qatar

Barcelona con más jugadores en el Mundial de Qatar

Sobre cómo se prepara Polonia para enfrentar a sus adversarios del Grupo C del Mundial Qatar 2022 que son México, Arabia Saudita y Argentina, comentó que están conscientes de que él será el primer objetivo a marcar.

“Estamos conscientes de que los defensores se irán hacia mí y estaré cubierto, pero lo sabemos. Creo que otros jugadores usarán el hecho de que todos me marcarán y habrá más espacio, estamos preparados para esto. Estamos listos para esto”, reveló.

Por otra parte, el delantero de Polonia y del Barcelona, Robert Lewandowski, fue cuestionado sobre su retiro, pero expresó que no piensa por el momento en eso, pues todavía ni ha comenzado la Copa del Mundo Qatar 2022.

Lewandowski: México “nos complicará el juego”.

“Aún no ha empezado y ya tengo que hablar del fin, hemos hablado algunas veces, yo no sé si será mi última copa del mundo. No sé si sí si no, no sé si prepararme para la Copa del Mundo podré jugar en tres años. No es solo deporte, no puedo decir sí o no porque es temprano”, expresó Lewandowski.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ