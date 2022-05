Lewandowski en negociaciones con el Barcelona.

El entrenador confirmó el interés por el polaco y lamentó no poder tener a Haaland o Mbappé.

Xavi Hernández confirmó el interés por Robert Lewandowski en la última conferencia de prensa de la temporada en LaLiga, previo al partido ante el Villarreal en el Camp Nou.

El entrenador del Barça fue cuestionado sobre el posible fichaje del polaco del Bayern Munich que reveló que quería salir y fue claro al respecto, pues confirmó el interés.

“Es una posibilidad que pueda venir, sí. Lo ha dicho él públicamente también. Hay negociaciones, pero no será fácil, tiene un año de contrato con el Bayern”, comentó este sábado.

Xavi Hernández también lamentó no haber tenido la opción de poder fichar a Haaland o Mbappé. El noruego ya es futbolista del Manchester City, mientras que Mbappé decide este fin de semana su futuro.

“¿El club no podía permitirse competir por Haaland o Mbappé?”, fue cuestionado, “sí es”, respondió. “La situación económica es la que es. No entramos en la puja de Haaland ni Mbappé, pero es lo que hemos heredado. No hay que mirar atrás, sino hacia adelante”, sentenció.

El central uruguayo Ronald Araujo, que fue baja en el último partido contra el Getafe, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para jugar este domingo el último partido de LaLiga contra el Villarreal en el Camp Nou.

El charrúa fue baja en Getafe por precaución debido a la conmoción cerebral que sufrió contra el Celta. Además de Araujo, el técnico Xavi Hernández recuperó al lateral Jordi Alba y al mediocampista Frenkie de Jong, ausentes en el último encuentro por sanción.

Para este partido, el Barça tiene las bajas por lesión de Pedro González ‘Pedri’, Nico González, Gerard Piqué, Eric García, Sergi Roberto y Sergiño Dest, que no se ejercitaron en el entrenamiento celebrado este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Villarreal: Ter Stegen, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Dani Alves, Memphis, Ansu Fati, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Luuk de Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Mingueza, Umtiti, Aubameyang, Gavi, Balde, Arnau Tenas y Jandro.

