Levantamiento de pesas el mejor deporte de Veracruz.

Conquista 11 oros, 12 platas y 8 bronces para un total de 31 preseas. Balance en los Juegos Nacionales CONADE 2021.

La disciplina de levantamiento de pesas, se convirtió en el mejor deporte del estado de Veracruz en los Juegos Nacionales CONADE 2021, luego de aportar 11 medallas de oro, 12 platas y 8 bronces para un total de 31 preseas en la sede de Nuevo León.

El presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas, Jonathan Levi Aguirre, dijo estar contento con la actuación de toda la delegación de Veracruz, quienes cumplieron una vez más en ser la mejor disciplina en esta competencia nacional.

Resaltó la participación de la rafa femenil en las diferentes divisiones, debido a que fueron el sector que más veces se subieron al podio en los Juegos Nacionales CONADE.

De la actuación de estos Juegos Nacionales CONADE 2021, tres veracruzanos fueron convocados para torneos internacionales. Como es el caso de Yaretzi Parra Salazar (Xalapa) y Ángeles Cruz Hernández (Tlalixcoyan), quienes están en el proceso rumbo al Mundial Sub 17 que se efectuará en Arabia Saudita.

Asimismo, Alejandro Andrade Hernández (Tlalixcoyan), quien compite este miércoles 14 de julio. En el Campeonato Panamericano Sub 20 en Manizales, Colombia, en donde busca su calificación a los Juegos Panamericanos Junior 2021 de Cali, Colombia.

Los medallistas de oro fueron en la categoría Sub 15 Femenil, Valery Scarlett Joachin Gómez (Cosamaloapan) en los 49 kilogramos con un oro; Yaretzi Josett Parra Salazar (Xalapa) en los 54 kilogramos Sub 17, con dos oros; Ángeles Cruz Hernández con un oro en Sub 17 en los 54 kilogramos del municipio de Tlalixcoyan.

Asimismo, las internacionales Jessica Jarquín González y Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández de Boca del Río y Tlalixcoyan respectivamente. Con un oro cada quien en Sub 23 en las divisiones de 71 y 81 kilogramos. Así como Sohaila Cortés González con un metal dorado en 59 kilogramos en la Sub 23 y originaria de Córdoba.

Los medallistas de oro en la rama varonil fueron Oswaldo Bravo Alvarado de Boca del Río en Sub 15 con una medalla de oro en los 61 kilogramos. Así como Alejandro Andrade Hernández con un metal dorado en los 89 kilogramos de municipio de Tlalixcoyan en Sub 20. Por su parte, Héctor Hugo Limón Murrieta aportó dos medallas de oro en los 73 kilogramos en Sub 15.

El resto de las medallas de plata y bronce se repartió de la siguiente manera, Ana Karen Uscanga Lara con una plata en los 76 kilogramos. Valery Scarlett Joachim Gómez con una playa y un bronce, Joshajandy Pompa Ortega con una plata, Amairani Shecid Reyes Martínez con dos medallas de plata. Además, Yaretzi Parra aportó una plata, Ángeles Cruz Hernández dos argentas.

En la rama varonil, Julio César Sánchez González con un bronce, con dos bronces Fernando Hernández Aburto; Oswaldo Bravo aportó dos medallas de plata; John Bryan Viveros Cruz con tres medallas de bronce, Alejandro Andrade con dos platas y Héctor Hugo Limón Murrieta con un bronce.

