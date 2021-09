Por Miguel Leyva.

LESIONES EN LOS NIÑOS QUE PRACTICAN FÚTBOL BASE- FORVER. La carrera, los cambios de ritmo, los dribling, los cambios de dirección, los sprints y frenadas, hacen que los adultos disfrutemos cuando somos espectadores del fútbol base; aunado a ello, es evidente que los menores suelen divertirse y mantenerse activos en el proceso que implica la adquisición de estas habilidades y destrezas dentro la práctica del fútbol desde la edad temprana.

Está comprobado que el deporte aporta beneficios a la salud de cualquier persona, máxime si se impulsa en las primeras etapas del desarrollo. El deporte favorecerá en el aspecto social, físico, mental y hasta la creación de hábitos para una vida saludable; sin embargo, también es cierto que hoy en día las lesiones a temprana edad van en aumento debido a la práctica deportiva se da desde edad temprana y ello siempre será un pendiente para el entrenador-formador que impulsa una verdadera proyección de sus deportistas.

En el caso particular del fútbol, las lesiones del jugador suelen presentarse cuando hubo una sobrecarga física y no sólo por la mala planeación de los entrenamientos; aunado a ello, el riesgo de lesiones es mayor porque el fútbol es un deporte de contacto y en nuestro país su práctica se realiza con encuentros que se planean para todo el año; siendo que al término de lo que se denomina temporada, los Padres de Familia y/o Entrenador, Profesor o Formador, quieren tener cautivos a los jugadores para evitar que caigan en la tentación de jugar por “invitación” (si es un niño que a ese nivel se caracteriza por ser un buen jugador), es decir que se acercan a solicitar su participación en otros equipos que buscan reforzarse con mejores jugadores. Es común que quienes dan el acompañamiento a deportista en edades menores busquen que éstos prueben participar en Torneos extra, con la finalidad de que se mantengan activos, sin analizar la importancia del descanso activo Post Temporada, donde se puede dar la oportunidad de buscar un deporte alterno que permita enriquecer la parte motora y no aparezcan las lesiones más comunes por uso repetitivo o sobrecarga, tales como:

Tendinitis Rotuliana

Síndrome de estrés medial

Osgood-Schlatter

Síndrome Femoro Rotuliano

Esguinces, Desgarres, Golpes, Moretones en Tobillos y Rodillas.

Paradójicamente todas esta lesiones aparecen más en los partidos que en los mismos entrenamientos, debido a que el fútbol es un Deporte de contacto, en el que se pueden suscitar choques cuerpo a cuerpo con los adversarios e irónicamente en ocasiones con nuestros propios compañeros; con el adversario, por la disputa de un balón en alguna jugada apretada, y con nuestros compañeros por falta de comunicación al querer coordinarse para identificar a quién le corresponde ir por alguna jugada o ya en muchos casos por carencias en la coordinación motriz, fuerza, agilidad de algunos jugadores y en muchos casos por la falta de dominio en el Fair Play o Juego Limpio del equipo contrario.

Por eso es de suma importancia que nuestros hijos/as tengan un entrenamiento planificado acorde a su edad, el descanso necesario, la alimentación adecuada y recuerden Padres de Familia no es sano que sus hijos/as jueguen en uno, dos o tres equipos como comúnmente lo vemos en nuestras ligas regionales de futbol, enseñen a sus hijos/as a disfrutar y divertirse con su equipo y dejen siempre la necesidad de querer jugar más para intentar ser mejor durante los entrenamientos y el Próximo Partido.

