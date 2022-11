Leones busca remontar posiciones en la tabla.

Jair Barrera asegura que el trabajo los ayudará a subir posiciones.

El equipo de voleibol de sala de Leones Anáhuac Veracruz campus Xalapa regresa a la actividad en el Campeonato Universitario para enfrentar la tercera jornada de actividades, instalados en la séptima posición general, el grupo dirigido por Homero Vázquez Herrera viaja a Chihuahua en busca de recuperar el camino.

La experiencia que vivieron los xalapeños en su visita al CETYS Tijuana a finales del mes de octubre no fue la mejor. De los cuatro partidos que enfrentaron sólo pudieron quedarse con una victoria, pero eso no les baja los ánimos, restan muchos duelos por disputar y la revancha llega rápido; esta semana se dirigen de nuevo al norte del país, su destino el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua.

La jornada anterior de la presente temporada dejó a los Leones con derrotas ante CETYS Tijuana (3-1), Tigres de la Autónoma de Nuevo León (3-0) y Aztecas de la UDLAP (3-2), pero no todo fue decepción ya que los Leones pudieron arrebatarle la victoria a Tec De Monterrey, campus Ciudad de México (1-3).

Los siguientes compromisos quedaron de la siguiente manera: el viernes 11 se enfrentan a la Universidad Anáhuac Puebla y Borregos Salvajes campus Monterrey; el sábado 12, van contra Borregos Salvajes campus Estado de México; y el domingo 13 de noviembre cierran su participación en la ciudad de Chihuahua cuando se enfrenten a los Borregos Salvajes campus Puebla.

El centro de los Leones Anáhuac Veracruz campus Xalapa, Jair Barrera Martínez, espera que este fin de semana las cosas cambien y puedan regresar a casa nuevamente entre los primeros lugares de la competencia, los rivales que van a enfrentar son Monterrey y Estado de México, un par de victorias los podrían regresar a la zona de calificación.

“Nos toca una salida complicada, cuatro equipos fuertes, como son todos los que están en primera división; el plan es ir con todo, hacer nuestro juego sin preocuparnos por quién tenemos enfrente, obviamente tenemos que respetar al rival. El objetivo claro, ir por los puntos para escalar en la tabla.”, platicó el oriundo de Coatzacoalcos.

Pero no se deben confiar ya que les toca enfrentar a Borregos Puebla, equipo que también está empatado en juegos ganados y perdidos, pero con diferencia de sets a favor y en contra de 9-12, por ello es importante no bajar la guardia para no dejar escapar la ventaja que se tiene.

“La idea es recuperar el camino, escalar y por qué no pensar en regresar a los primeros lugares de la tabla, para irnos fijando en la ruta del soñado Final Four, considero que somos un equipo competitivo y eso nos ayudará a la hora de los partidos”, finalizó Barrera Martínez.

