Leonel Vangioni desprecia a los Tigres y reafirma su lealtad a Monterrey. Leonel Vangioni terminó su contrato con Monterrey y es libre de contratarse con el equipo de su preferencia. Sin embargo, el defensor argentino descartó a los Tigres como su siguiente escuadra y aseguró que no sería “feliz” si ficha con este conjunto, pese a poder continuar en la ‘Sultana del Norte’.

“Yo creo que, por mi situación, la gente de Monterrey lo entendería (que fiche con Tigres), pero tengo una forma de ser que no me dejaría tranquilo. No sería yo quien tome la decisión, sería otra parte de mí que diría: bueno, vamos. Yo, por dentro, no estaría tranquilo, no viviría feliz y, para mí, el futbol es felicidad”, declaró Vangioni.

#Rayados | Leonel Vangioni confesó que no podría aceptar ofertas de Tigres. 👉 https://t.co/QfiuYKVPmM pic.twitter.com/qBMPLLTgRP — ONCE Diario (@oncediariomx) June 9, 2020

Leones indicó que agradecería si los Universitarios tienen interés en contratarlo, empero detalló que su amor por los Rayados evitaría que aceptara una hipotética propuesta de los rivales de ciudad.

“Es verdad que esto es profesional, esto es trabajo, pero uno, a veces, tiene sentimientos y yo tengo un sentimiento muy grande con el Club Monterrey, y obviamente, con mucho respeto, agradecería la oportunidad, pero seguramente diría que no porque no podría”, añadió en entrevista con Fox Sports.

¿Por qué no renovastes Con Monterrey? Fue desición del CLUB en lo cuál respetó y bueno estaban dentro de las posibilidades de que podía pasar, Leonel Vangioni para Fox Sport México. pic.twitter.com/2g9ICCu4yZ — Orgullo De Ser Rayado Siempre en Casa 🏠 (@_ODSROficial) June 9, 2020

Por último, Leones Vangioni habló sobre los rumores que señalan que Cruz Azul podría ser su siguiente destino en la Liga Mx. El ex jugador de Milán no ocultó su gustó en militar con los Cementeros, pero reveló que hasta el momento no ha habido acercamiento con ese club.

Lo quieren en @CruzAzulCD En una encuesta realizada por el club celeste, la afición voto por qué Leonel Vangioni sea el refuerzo estelar para el Apertura 2020. pic.twitter.com/QKNPcKB317 — Cancheros Regios 🐯🤠⚡️ (@CancherosRegios) June 3, 2020

“Claro que sería un desafío muy importante; quiero seguir compitiendo, quiero seguir logrando cosas, quiero seguir quedando en la historia de clubes. Tener la posibilidad de un club así sería muy lindo, pero no hay nada. Hay que seguir esperando y a ver qué es lo que sale”, concluyó.

