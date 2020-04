Leonardo Fernández descarta interés del Benfica. Una de las grandes revelaciones de la Liga Mx, Leo Fernández, desmintió los rumores que indican que fichará con Benfica y mencionó que su único objetivo por el momento es terminar el Clausura 2020 con los Diablos Rojos del Toluca.

“Vi lo de Benfica en las redes sociales, tienta bastante pero no me puse a pensar. No hablé nada con mi representante. Con todo esto del Coronavirus no se sabe ni cuándo se retoma el campeonato mexicano. Quiero terminarlo”, comentó al programa de radio uruguayo Tirando Paredes.

Además, a pesar de su gran rendimiento Leo, admitió que al equipo se le escaparon varios puntos en algunos partidos, tras las primeras 10 jornadas disputadas. “Estaba con ganas de seguir el campeonato, individualmente había hecho algo lindo. Nos faltaba en lo grupal, empatamos varios partidos ganables”, finalizó.

Al finalizar dicha entrevista, Leo Fernández confesó que se siente decepcionado por como México tardó en tomar conciencia acerca de lo que podría afectar el Coronavirus.

“Hasta el momento no se hablaba mucho del Coronavirus en México. Recién ahora empezó a llamar la atención y se tomó mayor conciencia. Seguimos una semana entrenando con normalidad, pero después se decidió hacer una cuarentena”, aseguró el futbolista del Toluca.

Before the Mexican league was suspended, Leonardo Fernández was one of the star players. He scored 8 and assisted 2 goals in the first 10 games.

The 21-year-old stood out with his extraordinary goals, visionary passing and dazzling runs, like the one below. 🔝 pic.twitter.com/5m6Q7ChJe0

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) April 1, 2020