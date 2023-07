Leonardo estalla contra Mbappé y pide su salida de PSG. En medio de los rumores en torno al futuro de Kylian Mbappé y la guerra de declaraciones entre el futbolista y el París Saint-Germain, Leonardo, ex director deportivo del club, aseguró que lo mejor es que el delantero abandone a la institución después de seis años en ella.

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase, poco importa la manera”, declaró Leonardo en entrevista con L’Equipe.

El exjugador fue duro con Mbappé y recordó que PSG ha existido y existirá sin Kylian Mbappé, además de que mencionó que no ha podido ganar la Champions League desde que está con el equipo.

“Hace seis años que está en París y en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la UEFA Champions League. Ninguno contaba con Mbappé en sus filas. Eso quiere decir que es totalmente posible ganar esta competición sin él”, añadió.

Leonardo estalla contra Mbappé y pide su salida de PSG; revela que el delantero no sabe ser un líder

Leonardo, quien fungió como director deportivo de PSG hasta junio de 2022, fue crítico de Mbappé y develó que no es capaz de ser líder al interior del equipo.

“Con su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de liderar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creativo. Es difícil construir un equipo a su alrededor”, concluyó.

A pesar de las fuertes palabras de Leonardo—quien conoce bien a Mbappé—PSG aún tiene el deseo de extender al delantero y puso una ficha límite para acordar un nuevo contrato, de lo contrario podría ser vendido en este mismo verano.

Mbappé ha hablado en los últimos días sobre su futuro y confirmó que cumplirá su contrato con el conjunto parisino, pero no está dispuesto a permanecer en PSG más allá de 2024.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ