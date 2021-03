Leonardo Cuéllar renuncia y América Femenil acepta.

Leonardo Cuéllar anunció su salida del América Femenil, luego de caer por goleada de cuatro por dos en el Clásico de la Liga MX Femenil ante Chivas Femenil. Juego llevado a cabo en el Estadio Azteca.

El entrenador mexicano dejó al club luego de siete torneos completos y 13 jornadas del presente. Además dejó un título de campeón.

“Acabo de presentar mi renuncia la cual ha sido aceptada en común acuerdo, solo tengo agradecimiento, me llevo muchas experiencias. En un partido como el de hoy en un clásico donde se debe dejar la piel si no puedes transmitir que eso haga tu equipo es un momento para hacerse a un lado”, pronunció durante la conferencia de prensa, en donde no aceptó preguntas.

Continúo agradeciendo por haber formado parte de la institución, desde la creación de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017.

“… le deseo lo mejor a esta gran situación, haber iniciado mi carrera al mismo tiempo que se inició creo que es un momento importante para colocar una reacción positiva en lo que es el plantel para alcanzar las metas de esta gran institución. Muy agradecido con esta oportunidad, al entrar a las instalaciones existía ese escrutinio, obligación de hacer las cosas bien, a un alto nivel y aunque el récord pudiera ser de 80 partidos ganados y solo 20 tantos partidos y 20 tantos empatados eso no me alivia ni alivia el momento que vive el equipo.

El hacerme a un lado de acuerdo con la directiva debe de hacer esa reacción en el plantel y recomponer el camino. A todos los que estuvieron conmigo, habituales, ocasionales, gracias, les deseo la mejor de las suertes”, puntualizó.

América Femenil de la mano de Cuéllar en el Apertura 2018 consiguió el único campeonato del equipo, cuando venció a Tigres. Mientras que en este Guard1anes 2021 estaba tambaleando en la posición de la tabla general, para conseguir la clasificación.

